Plūdi Marokā.
VIDEO. Maroka zem ūdens: spēcīgi plūdi laupījuši desmitu cilvēku dzīvības 0

LETA, LA
17:12, 15. decembris 2025
Ziņas

Marokā Atlantijas okeāna piekrastē plūdos, kas izraisījās pēc spēcīgajām lietusgāzēm, dzīvību zaudējuši vismaz 37 cilvēki, vēsta ziņu aģentūra MAP.
Plūdos Safi provincē, Marokas rietumos, ievainoti vēl 14 cilvēki, ziņo aģentūra.

Desmitiem cilvēku sniegta medicīniskā palīdzība slimnīcās.

