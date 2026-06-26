Vai Tuvajos Austrumos tiešām iestājies miers? Upleja-Jegermane aicina uz notiekošo paraudzīties nedaudz dziļāk 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Sanita Upleja-Jegermane komentēja pēdējo nedēļu notikumus Tuvajos Austrumos, pievēršoties gan ASV prezidenta Donalda Trampa lomai, gan ilgstošajam konfliktam starp Irānu un Izraēlu.
Viņa norādīja, ka Tramps, neraugoties uz pretrunīgi vērtētajām situācijām un kritiku, savu atbalstītāju acīs bieži vien spēj izskatīties kā uzvarētājs. Uplejas-Jegermanes ieskatā ASV prezidents bieži atrod veidu, kā sarežģītās situācijās saglabāt politiskās pozīcijas un savu vēlētāju uzticību.
Vienlaikus viņa atzina, ka pašreizējā situācija Tuvajos Austrumos ir ārkārtīgi sarežģīta un tajā iesaistīto pušu intereses ir daudzslāņainas. Lai arī pēdējā laikā izskanējušas ziņas par saspīlējuma mazināšanos un iespējamu stabilizēšanos, Upleja-Jegermane uzskata, ka tas drīzāk ir pagaidu risinājums, nevis ilgtermiņa izlīgums.
Pēc viņas domām, galvenā problēma slēpjas daudz dziļākā un vēsturiski izveidojušā konfliktā starp Irānu un Izraēlu. Viņa norādīja, ka šo valstu attiecības gadu desmitiem raksturojušas savstarpējas pretrunas, kas līdz šim nav atrisinātas.
Upleja-Jegermane uzsvēra, ka ilgstošs miers reģionā būs grūti sasniedzams, ja nemainīsies abu valstu savstarpējās attiecības un pieeja vienai pret otru. Viņas ieskatā tieši šis jautājums ir viens no galvenajiem šķēršļiem ceļā uz stabilu risinājumu.
Komentējot Izraēlas rīcību, viņa norādīja, ka valsts vadība tradicionāli vadās pēc savām drošības interesēm un draudiem, ko saskata reģionā. Savukārt starptautiskajā politikā iesaistītas arī citas valstis, kuru intereses ne vienmēr sakrīt.
Upleja-Jegermane atzina, ka jebkura saspīlējuma mazināšanās ir pozitīva ziņa, tomēr pagaidām esot pāragri runāt par ilgtermiņa risinājumu. Viņasprāt, konflikta vēsturiskās saknes ir pārāk dziļas, lai to varētu atrisināt īsā laikā.
Tāpēc, pēc viņas domām, pašreizējā situācija vairāk liecina par īslaicīgu normalizēšanos, nevis galīgu konflikta atrisinājumu, un notikumu attīstība reģionā arī turpmāk būs rūpīgi jāvēro.