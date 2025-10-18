Vai tuvākajos gados degvielas cenas pieaugs? Šobrīd tā ir spekulācija, bet atbilde ir skaidra 0
Vai degvielas cenas Latvijā tuvākajos gados pieaugs? Jānis Patmalnieks, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs, Saeimas deputāts (JV), TV24 raidījumā “Ziņu TOP” skaidro, kā naftas tirgus ietekmēs mūsu maku — un kāpēc patiesais iemesls degvielas cenu kāpumam nav tas, ko daudzi domā.
“Privātajā sektorā mēs redzam, ka arvien vairāk virzās uz hibrīdtransportiem un elektrotransportlīdzekļiem. Mums, tādēļ, ka nepieņemam šo regulējumu, kas saistās ar transporta enerģijas jautājumiem, mēs neveicam tādu elementāru lietu kā uzskaite. Cik daudz elektroenerģijas mēs pašlaik patērējam transportā — mēs to nezinām. Līdz ar to mēs nevaram pateikt, vai un kādas būs izmaiņas attiecībā uz degvielas cenu,” skaidro Patmalnieks.
Tomēr var droši teikt, ka degvielas cenas mainīsies — tās mainīsies ekonomikas un nodokļu dēļ. Cenas maiņa, visticamāk, nozīmē cenas celšanos. “Pasaules naftas kartelis pieņem tādus lēmumus, kādus grib. Neviens nekonsultējas ar Latvijas patērētājiem vai kādu Latvijas uzņēmumu par to, kādu naftas barela cenu noteikt,” pauž deputāts.
Pateikt, ka zaļo mērķu dēļ celsies degvielas cenas, ir spekulācija, kas izraisa emocijas — un tas arī ir populisma mērķis: izraisīt emocijas, lai cilvēki domātu, ka tas ir kaut kas briesmīgs.
“Uz mūsu degvielas cenām samērā lielu iespaidu atstāj naftas rezervju veidošana, kur mēs ejam pārejas periodā no viena modeļa uz otru. Mēs sagaidām, ka pēc dažiem gadiem tas būs beidzies, un tad mums būs samazinājums tajā daļā — mums būs izveidota droša naftas rezervju sistēma, un samazināsies arī degvielas cena,” atklāj Patmalnieks.