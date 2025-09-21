“Igauņiem gadiem ir lētāk nekā pie mums…” Degvielas cenu atšķirības sadusmo latviešus 26
Kāpēc mēs par degvielu maksājam vairāk nekā kaimiņi? Vai jums arī ir gadījies braukt pāri robežai un redzēt, cik lētāka degviela ir citur, un padomāt, kāpēc tieši mums jāpārmaksā? Nereti šādi novērojumi izraisa plašas diskusijas un sadusmo daļu sabiedrības, īpaši tos, kuri personīgo transportlīdzekli izmanto teju katru dienu, tāpēc nākas tērēt kaudzi naudas ne tikai mašīnas uzturēšanā, bet arī degvielas nodrošināšanā.
Sociālo mediju platformā “Threads” lietotājs ar segvārdu @ronjacrafts aktualizējis degvielas cenu atšķirību Latvijā un Igaunijā. Lietotāja publicētajā bildē salīdzinātas cenas Tallinā un Ainažos. Attēlā redzams, ka Igaunijas degvielas uzpildes stacijā, piemēram, dīzeļdegviela maksā 1 eiro un 27 centi litrā, taču Latvijā 1 eiro un 51 cents, līdzīgas atšķirības vērojamas arī 95 benzīna izcenojumā. Tallinā litrs 95 benzīna maksā 1 eiro 39 centi, bet Latvijā 1 eiro 53 centi.
Lietotājs ar segvārdu @paarnolde norāda, ka šādas cenas atšķirības nav bez pamatojuma: “Tas nav tāpat vien. Igaunijas neste pazaudēja/nopludināja pirms pāris nedēļām visu savu klientu datus un līdz ar to Nestes klientu kartes nestrādā (atlaides), tāpēc cena ir pagaidām samazināta.”
Kāds vīrietis raksta: “Igauņiem gadiem ir lētāk kā pie mums. Nesen biju pārsteigts, ka Somiem tādas pašas cenas kā mums.”
Jānis dalās savās pārdomās: “Labi, ka cilvēki nezin, cik patiesībā maksā degviela. Pat pārdodot to par 90 centiem litrā, pārpircēji, piemēram, Circle K, Viada un citi, nopelna ļoti labi.”
Emīls papētījis sīkāk: “Tikko atvēru degvielas cenas Rīgas degvielas uzpildes stacijām. Gandrīz visur ir, sākot no 1,42 līdz 1,52. Straupītē ir pat lētāk – 1,39. Nav akurāti salīdzināt. Tikpat labi varu tūlīt parādīt, kur Latvijā šodien bija 1,35, runājot par dīzeļdegvielu. Un citur manā pilsētā bija maksimums 1,50. Bet nu viss atkal Latvijā ir slikti pēdiņās.”
“Neste Latvija” komentē degvielas cenu atšķirības Latvijā un Igaunijā
LA.LV sazinājās ar “Neste Latvija” mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāju Ilzi Pērkoni, lai noskaidrotu, kāpēc Latvijā degvielas cenas ir tik augstas salīdzinot ar kaimiņvalsti Igauniju.
