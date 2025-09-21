FOTO: @ronjacrafts/ “Threads”

“Igauņiem gadiem ir lētāk nekā pie mums…” Degvielas cenu atšķirības sadusmo latviešus 26

Megija Melbārde
5:15, 21. septembris 2025
Stāsti Izpēte

Kāpēc mēs par degvielu maksājam vairāk nekā kaimiņi? Vai jums arī ir gadījies braukt pāri robežai un redzēt, cik lētāka degviela ir citur, un padomāt, kāpēc tieši mums jāpārmaksā? Nereti šādi novērojumi izraisa plašas diskusijas un sadusmo daļu sabiedrības, īpaši tos, kuri personīgo transportlīdzekli izmanto teju katru dienu, tāpēc nākas tērēt kaudzi naudas ne tikai mašīnas uzturēšanā, bet arī degvielas nodrošināšanā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Melnā svītra ir aiz muguras: šīs zodiaka zīmes septembra beigās beidzot spēs atvadīties no problēmām
Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā
Kokteilis
Noslēpumi, ko atklāj cipari: atklāj, ko par tavu raksturu un likteni stāsta dzimšanas gada pēdējais cipars
Lasīt citas ziņas

Sociālo mediju platformā “Threads” lietotājs ar segvārdu @ronjacrafts aktualizējis degvielas cenu atšķirību Latvijā un Igaunijā. Lietotāja publicētajā bildē salīdzinātas cenas Tallinā un Ainažos. Attēlā redzams, ka Igaunijas degvielas uzpildes stacijā, piemēram, dīzeļdegviela maksā 1 eiro un 27 centi litrā, taču Latvijā 1 eiro un 51 cents, līdzīgas atšķirības vērojamas arī 95 benzīna izcenojumā. Tallinā litrs 95 benzīna maksā 1 eiro 39 centi, bet Latvijā 1 eiro 53 centi.

Lietotājs ar segvārdu @paarnolde norāda, ka šādas cenas atšķirības nav bez pamatojuma: “Tas nav tāpat vien. Igaunijas neste pazaudēja/nopludināja pirms pāris nedēļām visu savu klientu datus un līdz ar to Nestes klientu kartes nestrādā (atlaides), tāpēc cena ir pagaidām samazināta.”

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Boksa mača tiešraidē, kur Kambala uzvar ringā, netīšām parāda…pliku dupsi
“Ēnu flote” turpina savu darbību nesodīta, sankcijas pret Krieviju izgāžas
Kokteilis
Neredzamās zeķes par 21 eiro? Atradums “Rimi” veikalā sasmīdina daudzus pircējus

Kāds vīrietis raksta: “Igauņiem gadiem ir lētāk kā pie mums. Nesen biju pārsteigts, ka Somiem tādas pašas cenas kā mums.”

Jānis dalās savās pārdomās: “Labi, ka cilvēki nezin, cik patiesībā maksā degviela. Pat pārdodot to par 90 centiem litrā, pārpircēji, piemēram, Circle K, Viada un citi, nopelna ļoti labi.”

Emīls papētījis sīkāk: “Tikko atvēru degvielas cenas Rīgas degvielas uzpildes stacijām. Gandrīz visur ir, sākot no 1,42 līdz 1,52. Straupītē ir pat lētāk – 1,39. Nav akurāti salīdzināt. Tikpat labi varu tūlīt parādīt, kur Latvijā šodien bija 1,35, runājot par dīzeļdegvielu. Un citur manā pilsētā bija maksimums 1,50. Bet nu viss atkal Latvijā ir slikti pēdiņās.”

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

“Neste Latvija” komentē degvielas cenu atšķirības Latvijā un Igaunijā

LA.LV sazinājās ar “Neste Latvija” mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāju Ilzi Pērkoni, lai noskaidrotu, kāpēc Latvijā degvielas cenas ir tik augstas salīdzinot ar kaimiņvalsti Igauniju.

“Degvielas cenas ietekmē dažādi globāli un lokāli faktori. Pasaules tirgus cenas, valūtas maiņas kursi, nodokļi un vietējā konkurence – tas viss ietekmē cenas degvielas uzpildes stacijās. Igaunijā šobrīd ir atšķirīga tirgus situācija,” skaidro Ilze Pērkone

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai tu seko līdzi degvielas cenām kaimiņvalstīs?

  • Jā, regulāri salīdzinu
  • Reizēm, ja ceļoju vai plānoju kādu braucienu
  • Nē, tas man nav aktuāli
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Krievi drīz mašīnas iemainīs pret zirgiem: benzīns pret kuponu, kilometriem garas rindas un iedzīvotāju dusmas
Ziemeļeiropā lielākā aviācijas degvielas rūpnīca taps Liepājā. Bažas par ietekmi uz vidi
“Cirkulī” par tualeti jāmaksā? Soctīklotājus pārsteidz šķietami jauna kārtība degvielas uzpildes stacijās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.