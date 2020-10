Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Vairums trešdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti četrās pilsētās





No aizvadītajā diennaktī atklātā 251 Covid-19 inficēšanās gadījuma gandrīz puse reģistrēta Rīgā, bet inficēto skaits salīdzinoši strauji turpinājis palielināties arī Daugavpilī, Saulkrastu un Krāslavas novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 122 jauni inficētie, un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1074 cilvēki.

Daugavpilī reģistrēti 17 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir 187 cilvēki. Daugavpils jau ilgāku laiku ir viena no Covid-19 smagāk skartajām Latvijas pašvaldībām, kur sākotnēji slimība izplatījās ap perēkli ledus hallē.

Krāslavas un Saulkrastu novadā katrā reģistrēti deviņi jauni inficētie, kopējam 14 pēdējās dienās saslimušo skaitam Krāslavas novadā sasniedzot 66 cilvēkus, bet Saulkrastu novadā – 26 cilvēkus. Saulkrastu pašvaldība aģentūru LETA informēja, ka pēdējās dienās Covid-19 konstatēts vairākiem darbiniekiem, klientiem un pacientiem Saulkrastu slimnīcā un sociālās aprūpes mājā.

Astoņi jauni inficētie atklāti Jūrmalā un Liepājā, kopējam pēdējās divās nedēļās saslimušo skaitam Jūrmalā augot līdz 33 cilvēkiem, bet Liepājā – līdz 60 cilvēkiem.

Seši jauni saslimušie reģistrēti Rēzeknē, bet pieci – Garkalnes novadā. Pa četriem jauniem saslimušajiem reģistrēti Kuldīgas, Ogres un Mārupes novadā.

Mazāks skaits jaunu saslimušo aizvadītajā diennaktī reģistrēts Jelgavā, Valmierā, Ventspilī, Olaines, Salaspils, Ķekavas, Talsu, Stopiņu, Daugavpils, Dundagas, Aglonas, Babītes, Preiļu, Limbažu, Bauskas, Ikšķiles, Jelgavas, Ropažu, Amatas, Grobiņas, Jēkabpils, Saldus, Valkas, Salacgrīvas un Dagdas novadā.

Pēdējo 14 dienu laikā neviens saslimušais ar Covid-19 nav reģistrēts Engures, Kārsavas un Skrīveru novadā.

Kopumā pašlaik inficēšanās ar Covid-19 pēdējo divu nedēļu laikā konstatēta 85 Latvijas pašvaldībās. Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir Rīgā – 1074, Daugavpilī – 187, Vecpiebalgas novadā – 98, Krāslavas novadā – 66, kā arī Liepājā – 60 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 52 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 42 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet 39 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, tāpat kā otrdien, Latvijā atklāts 251 saslimšanas ar Covid-19 gadījums, tomēr trešdien viens sasirgušais miris, liecina SPKC apkopotie dati.

Mirušais pacients bijis vecuma grupā no 80 līdz 90 gadiem. Pacients miris Ventspils Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā, liecina ārstniecības iestādes publiskotā informācija. Līdz šim mirušas 64 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Aizvadītajā diennaktī valstī veikti kopumā 5105 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo testu īpatsvars bijis 4,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Vadoties pēc centra datiem, līdz šim saslimšana ar Covid-19 atklāta kopumā 5395 gadījumos, savukārt pagājušajā diennaktī izveseļojušies vēl 24 Covid-19 pacienti, līdz ar to kopskaitā atveseļojušies ir 1406 sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka šobrīd ir 3925 aktīvi saslimšanas gadījumi.