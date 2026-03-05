Foto. Scanpix/LETA

"Bāreņi un antisociāli ļaudis!" Kura valsts tā oficiāli varētu uzrunāt savus Emirātos iestrēgušos pilsoņus?

5. marts 2026
Krievijas ģenerālkonsulāts Dubaijā pirmdien publicēja infografiku, kas, pēc izskata spriežot, ģenerēta ar mākslīgo intelektu, un tajā Apvienotajos Arābu emirātos iestrēgušie krievu tūristi tiek dēvēti par “bāreņiem” un “antisociāliem” cilvēkiem.

Attēls ar norādījumiem ceļotājiem, kuri nevar atrast atgriešanās lidojumus Tuvo Austrumu konflikta dēļ, ievietots konsulāta Telegram kanālā.

Infografikas apakšējā labajā stūrī sadaļā “Ekstremālais scenārijs” teikts: tūristi tiek uzrunāti kā “bāreņi vai antisociāli cilvēki bez draugiem vai paziņām”. Šis teikums ir izsvītrots, bet vārdi joprojām salasāmi.

Pēc tam seko norādījumi tiem, “kuriem nav finansiālu līdzekļu, lai turpinātu uzturēties viesnīcā” – ar konsulāta palīdzību tad plānots nodrošināt “vienkāršu” izmitināšanu.

Ko iesaka konsulāts?

Ja viesnīca pieprasa atstāt telpas un naudas nav vairs nemaz, Krievijas pilsoņiem ieteikts rakstīt e-pastu ar īsu situācijas aprakstu.

Īpaša evakuācija vai “eksporta” reisi nav plānoti – tūristiem jāmeklē risinājumi pašiem vai jāsagatavojas “spartiskiem apstākļiem”.

Kāpēc šāda formulējums?

Nav skaidrs, kāpēc konsulāts izvēlējies tieši šādus vārdus – “bāreņi” (сироты) un “antisociāli cilvēki” (асоциальные люди), bet infografika pirmdienas vakarā joprojām bija pieejama kanālā.

izdevums “The Moscow Times” sazinājās ar Konsulātu, lai saņemtu komentāru, bet atbilde vēl nav publiskota.

Krievijas Ārlietu ministrija lēš, ka Apvienotajos Arābu Emirātos iesprostoti vairāk nekā 20 000 krievu tūristu, vēl aptuveni 500 citās Persijas līča valstīs.

