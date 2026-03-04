“Citādāku sarunu šīs valstis diemžēl nesaprot un nedzird!” Vai dzīvojam jauna Aukstā kara realitātē? 0
Lelde Metla-Rozentāle, politoloģe, RSU programmu direktore, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” uzsvēra, ka pašreizējo ģeopolitisko situāciju Tuvajos Austrumos nevar salīdzināt ar auksto karu.
Vai šobrīd dzīvojam jauna Aukstā kara realitātē?
“Es teiktu nē, es te tomēr nevilktu tās paralēles. Aukstais karš ir kaut kas cits. Šobrīd mēs dzīvojam citā realitātē. Bet tā realitāte ir tāda, ka ir valstis, kuras pieņem vispārējos spēles noteikumus. Tās var nebūt obligāti demokrātiskas valstis, bet kuras tomēr sadarbojas, un tad ir tās valstis, kuras dzīvo ārpus tās kopējās spēles, kuras domā tikai par sevi,” pauda politoloģe.
