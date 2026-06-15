“Par iznākšanu no skapja…” izveidojusies asa diskusija par to, vai mūsu valsts prezidentam vajadzēja apmeklēt praidu 0
Rīgas centrā sestdien vairāki tūkstoši cilvēku piedalījās praida gājienā “Ceļš uz brīvību”. Gājiena sākumā pa Krišjāņa Valdemāra ielu priekšgalā gāja arī Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P).
Praida gājienu pa Valdemāra ielas pavadīja ielas malā esošo dīdžeju atskaņotā mūzika, savukārt uz Brīvības ielas gājiena dalībnieki dziedāja Līgo dziesmas un citas tautasdziesmas. Gājienā tika nesti daudzi varavīksnes karogi, tajā skaitā kāds desmitiem metru garš varavīksnes karogs, kā arī citi LGBTQ+ kopienas karogi.
Pasākuma dalībnieki izmantoja arī plakātus ar tādiem saukļiem kā “Kļūsti redzams!”, “Mēs esam, mēs būsim!”, “Trans un nebinārie bērni ir pelnījuši nākotni”, “Diverse is divine”, “Human rights are not a menu”, “Stay homo”, “Par viendzimuma laulībām!” un citiem.
Gājiena dalībnieku vidū bija manāmi arī dažu uzņēmumu un organizāciju transparenti, piemēram, “Caffeine”, “Circle K Latvija”, partijas “Progresīvie” un biedrības “Krievu balss Latvijai”. Gājienā piedalījās arī grupa, kas nesa Palestīnas un Izraēlas karogus, kā arī skandēja saukli “Kvīri par Palestīnu!”.
Praidā gan neesot bijis mūsu Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. To pamanījuši un plaši apsprieduši soctīklotāji. Tēmu aizsākusi Ulla, publicējot vairākus prezidenta soctīklu ierakstus no aizvadītās nedēļas norādot: “Arī karaliskā ģimene regulāri Praidu apmeklē. Nīderlandē tas pats. Tikmēr Rinkēviča vērtību skalā random zirgs > Praids.”
Komentāru pie šī ieraksta ir daudz, tie krasi dalās. Daļa sabiedrības uzskata, ka prezidentam praidā bija jābūt, otri norāda, ka neierašanās tur ir ļoti pareizs un loģisks gājiens. Daži arī vispār nesaprot, kāpēc par šo jautājumu mūsu prezidentu jākritizē.
Lietotājs @zaiguu norāda: “Viņš varbūt nejūtas, ka kādam kaut ko vajag pierādīt. Dzīvo savu dzīvi laimīgs.”
Turpinājumā vēl daži komentāri, kas piesaista uzmanību!
“Prezidents ir amats, seksualitāte nav. Tas ir kā kritizēt kādu par pēdas lielumu vai matu krāsu.”
“Rinkēvičš zina, ka lielākā LV daļa ir ar tradicionālām vērtībām, viņa klātesamība praidā atkal šķeltu sabiedrību. Viņš klusē un priecājas nepiedaloties ~manas domas.”
“Man nav pieņemami, ka prezidents izvēlas publiski runāt tikai par konservatīvajiem pasākumiem. Empātija ir tradicionāla vērtība, ne homofobija.”
“Man nekad nav bijusi tā pati sajūsma par viņu kā citiem. Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka viņš līdz galam nav nemaz “iznācis no skapja” un ka viņam patīk vairāk zīmēties un būt prezidentam, kā darīt kaut ko jēdzīgu. Tomēr tautai patīk, jo fočējas ar viņiem.”
“Par to iznākšanu no skapja… Manuprāt ir nekorekti sagaidīt, ka kādam ir jādeklarē sava seksualitāte. Heteroseksuāļiem, lai būtu sabiedrības redzeslokā, nav jāpaziņo, ka viņi ir heteroseksuāli, nav jāveic nekādus papildu manevrus. Viņš 1x piespiedu kārtā bija spiests šo informāciju izpaust, diez vai ik gadu jāapstiprina, ka nekas nav mainījies.”
“Te nav runa par deklarēšanos jeb paziņošanu. Man patiesi to nemaz nevajag. Es runāju par to, ka viņa darbības un lēmumi “palika skapī”, t.i., ir bijušas n-tās vietas un apstākļi, kad viņam būtu bijis jāiestājas par citu tiesībām, bet tā vietā viņš postoja fočenes ar zirgiem, govīm utt. Paskaties pati, cik bieži viņš patiesībā ir paudis savu nostāju – visu laiku rodas sajūta, ka grib “iepatikties” vai “neprovocēt” radikāli konservatīvos.”
“Cik saprotu praida gājiena mērķis ir veicināt pieņemšanu un vienlīdzīgu attieksmi, nešķiet, ka šāds nosodījums ir vietā.
Es neesmu pret LGBT, bet praida gājiens atstāj nepatīkamu pēcgaršu, nešķiet, ka tas atspoguļo to, ko šī kustība vēlētos.”
“Tad ir pašiem jāpiedalās. Praidu veido tā dalībnieki. Nīderlandē piedalās ugunsdzēsēji, policija, slimnīcas, bankas. Tieši tāpat tas notiek Skandināvijà. Mēs izvēlamies, ko mēs gribam atbalstīt un veidojam kustību. Ir forši, ka tas nekādīgi neietekmē paša dzīvi. No tādas pozīcijas ir vienkārši spriest kā vajadzētu, kā un kurš izskatās un vai tas atbilst manam viedoklim. Es gribu, sasniegt punktu, kur cilvēki jūtas droši, lai mēs vsp varētu objektīvi runāt par citiem jautājumiem.”
“Diemžēl Latvijai līdz šādam līmenim vēl tāls ceļš ejams, kamēr būsim iesprūduši kaut kādā psrs domāšanā. Un tieši tā..ļoti daudzi izvēlas palikt neitrāli šajā jautājumā, jo saprot kāda negāciju jūra nāks pār viņiem, arī prezidenta jautājumā.”
“Mūsdienās cilvēku vērtības acīmredzot mēra pēc pasākumiem, kurus viņš apmeklē, nevis pēc tā, ko viņš saka un dara, arī ņemot vērā prezidenta patiesos pienākumus. Ērti, bet diezgan primitīvi.”
“Visu cieņu Prezidenta kungam! Pirmajai amatpersonai apšaubāmos pasākumos nav jāpiedalās vai kaut kā jārāda atbalsts kaut kādam cirkam.”
“Tāpēc es mīlu mūsu prezidentu,jo viņš neskriet pakaļ pūlim. Malacis!”
“Ņemot vērā, ka mūsu praidā bija gan Izraēlas, gan Palestīnas atbalstītāji – prezidents pieņēma pareizu lēmumu, neatbalstot šo cirku. Tas jau sen diemžēl nav par LGB kopienu.”