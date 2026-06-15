“Es domāju, ka tas nav nejauši…” Zelenskis savelk paralēles starp kādu zīmīgu notikumu un Krievijas šīs nakts uzbrukumiem 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis pārliecību, ka Krievijas 15. jūnija naktī īstenotais masīvais uzbrukums Ukrainai nav bijis nejaušība. Pēc viņa domām, uzbrukuma laiks varētu būt saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trampa dzimšanas dienu, kuru viņš atzīmēja 14. jūnijā.
Par to Zelenskis runāja, apmeklējot Kijivas Pečeru klosteri, kas cieta Krievijas uzbrukuma laikā. Vizītē viņu pavadīja arī Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko, vēsta Ukrainas mediji.
Ukrainas prezidents norādīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins vispirms apsveicis Trampu dzimšanas dienā, bet pēc tam devis rīkojumu veikt vienu no spēcīgākajiem kombinētajiem uzbrukumiem Ukrainai pēdējā laikā.
Viņš uzsvēra, ka Krievija šim uzbrukumam gatavojusies iepriekš un vairākas dienas uzkrājusi raķetes.
“Viņi ne tikai uzkrāja raķetes, bet arī gaidīja, lai to neizdarītu pirms Trampa dzimšanas dienas apsveikuma,” piebilda Ukrainas prezidents.
Pēc Zelenska teiktā, uzbrukuma laiks varētu liecināt par apzinātu Kremļa vēlmi vispirms demonstrēt diplomātisku pieklājību pret Vašingtonu, bet tūlīt pēc tam īstenot plaša mēroga militāru operāciju pret Ukrainu.