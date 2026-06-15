“Tas nav normāli!” Eksāmeni stiepjas divu mēnešu garumā, kamēr citur to izdara divās nedēļās 0
Centralizēto eksāmenu norises ilgums Latvijā, kas šobrīd sasniedz aptuveni divus mēnešus, nav uzskatāms par normālu, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis.
Viņš uzsver – salīdzinot ar starptautiskā bakalaurāta programmu, kur eksāmeni tiek nokārtoti aptuveni divu nedēļu laikā, Latvijas sistēmā process ir ievērojami ieildzis. Šādā modelī eksāmeni tiek organizēti pa daļām un ar pauzēm starp tiem, kas, pēc Priekuļa domām, rada nevajadzīgu procesa izstiepšanu.
Direktors skaidro, ka starptautiskajā bakalaurātā eksāmenu struktūra ir vairāk koncentrēta – vienā dienā var tikt kārtoti vairāki pārbaudījumi, kas sadalīti daļās, tādējādi nodrošinot līdzsvaru starp slodzi un efektivitāti.
Priekulis arī norāda, ka diskusijās par eksāmenu organizāciju būtiska loma ir dažādu institūciju viedokļiem, tostarp Labklājības ministrijas skatījumam par skolēnu labbūtību, kas ietekmē lēmumus par eksāmenu grafiku.
Viņa ieskatā, ja šī pieeja netiks pārskatīta un sistēma netiks padarīta elastīgāka, būtiskas izmaiņas eksāmenu norisē Latvijā varētu arī nenotikt.