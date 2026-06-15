Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/Ludovic MARIN / AFP

Aci pret aci Francijā? Zelenskis piedāvā Putinam tikšanos G7 samitā 8

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LA.LV
16:22, 15. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka piedāvājis Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam personīgu tikšanos G7 jeb Lielā septītnieka samita laikā Francijas pilsētā Eviānā (Évian-les-Bains), taču Krievijas puse no šī piedāvājuma atteikusies, vēsta “Reuters”.

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Zelenskis norādīja, ka priekšlikums ir ticis nodots Kremlim.

Pēc Ukrainas prezidenta teiktā, samitā piedalīsies gan ASV prezidents Donalds Tramps, gan Francijas prezidents Emanuels Makrons, kā arī citi Eiropas un Ziemeļamerikas līderi, tādēļ šī būtu laba iespēja visām pusēm satikties un apspriest situāciju.

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“Tur būs Tramps un Makrons, proti, Eiropa un Amerika. Es domāju, ka tā ir ļoti laba iespēja visiem satikties kopā. Eiropa un Savienotās Valstis tam piekrita, taču Krievija atkal parādīja, ka nav gatava runāt,” sacīja Zelenskis.

G7 samits Francijā sākas jau šodien, 15. jūnijā, un ilgs trīs dienas.

Jau iepriekš Zelenskis vairākkārt ir aicinājis Putinu uz personīgām tikšanās reizēm trešajās valstīs, cerot sākt dialogu par kara izbeigšanu Ukrainā. Kremlis līdz šim no šādām tikšanās reizēm kategoriski atteicies.

Raksts sagatavots pēc ārvalstu preses materiāliem.

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