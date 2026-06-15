Premjers uz 30 dienām aptur lielos IKT iepirkumus 25
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iepirkumiem, lai pārskatītu to lietderību un iepirkumu kārtību.
Ierobežojumi neattiecas uz iepirkumiem līdz 142 000 eiro.
Kulbergs pēc Informācijas sabiedrības padomes sēdes žurnālistiem norādīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kura laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus.
Par turpmāko rīcību premjers ar IKT nozares pārstāvjiem vienojies tikties atkārtoti pēc mēneša, 27. jūlijā. Viņš norādīja, ka pēdējo sešu gadu laikā šāda līmeņa sanāksmes ar nozari nav notikušas, lai gan šajā jomā būtiski pieaugušas investīcijas un Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma apguve.
Premjers uzsvēra, ka gan aizņemtā valsts nauda, gan ES līdzekļi jāizmanto efektīvi. Viņa ieskatā IKT investīcijām būtu jāveicina produktivitāte un jāsniedz taustāms ieguvums sabiedrībai un uzņēmējiem.
Valdības vadītājs atsaucās arī uz pēdējā laikā publiski izskanējušajām bažām par IKT projektu pārvaldību. Viņš norādīja, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos IKT pakalpojumu stundu iepirkumos iztērēti aptuveni 30 miljoni eiro, bet pērn šim mērķim izlietoti 50 miljoni eiro. Premjers pauda kritiku par praksi iepirkt darba stundas, nevis gala risinājumus, norādot uz iespējamiem caurskatāmības un efektivitātes riskiem.
Pēc premjera sniegtās informācijas, 2024. un 2025. gadā IKT projektos iztērēti 452 miljoni eiro. Turklāt 38% projektu apkalpojuši trīs uzņēmumi. Viņš rosināja izvērtēt konkurences apstākļus un biežāk apsvērt izmantot jau tirgū pieejamus risinājumus.
Tāpat premjers norādīja, ka valsts pārvaldē vairāk nekā 150 iestādēs strādā 1664 informācijas tehnoloģijas speciālisti, tomēr vienlaikus tiek izmantoti ārpakalpojumi. Nozares pārstāvji sanāksmē apliecinājuši gatavību piedāvāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai.
Saskaņā ar premjera rezolūciju Finanšu ministrijai sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Iepirkumu uzraudzības biroju 30 dienu laikā jāsagatavo priekšlikumi Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) pilnveidošanai, lai veicinātu konkurenci, nodrošinātu lielāku cenu un pakalpojumu salīdzināmību un mazinātu nepamatotu individuālu risinājumu izstrādi gadījumos, kad tirgū pieejami gatavi risinājumi. Savukārt VARAM sadarbībā ar citām institūcijām jāizstrādā priekšlikumi IKT projektu pārvaldības un uzraudzības uzlabošanai, ņemot vērā arī Valsts kontroles ieteikumus.
Premjers vienlaikus uzdevis visām ministrijām turpmākās 30 dienas apturēt jaunu IKT izstrādes darbu pasūtīšanu EIS, ja viena pasūtījuma paredzamā līgumcena pārsniedz 142 999 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Izņēmumi paredzēti kritisko informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai, kiberdrošības incidentu novēršanai, neatliekamu normatīvo prasību izpildei un būtisku valsts interešu aizsardzībai. Tāpat uz mēnesi apturēta jaunu ES fondu finansētu IKT projektu virzīšana izskatīšanai Ministru kabinetā, izņemot atsevišķus steidzamus gadījumus.
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicinātas iesniegt konkrētus priekšlikumus sistēmas uzlabošanai, konkurences veicināšanai un negodprātības risku mazināšanai. Ministriju sagatavotie priekšlikumi pēc mēneša tiks vērtēti Ministru kabinetā.