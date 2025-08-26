Valsts Policija rosina apsūdzēt bijušo futbola kluba “Babīte” pārstāvi par seksuālu vardarbību pret bērniem 0
Valsts policija (VP) rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt bijušo sporta kluba “Babīte” pārstāvi Ģirtu Jeski par seksuālu vardarbību pret bērniem, noskaidroja aģentūra LETA.
Neminot personas vārdu, VP paziņojumā medijiem norādījusi, ka policija kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret 1983.gadā dzimušu vīrieti – kāda futbola kluba menedžeri, kurš tiek turēts aizdomās par seksuālu vardarbību pret trim mazgadīgām personām, kas notika šā gada martā un aprīlī. Aizdomās turētajam vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Kriminālprocess sākts šogad 21.aprīlī, pamatojoties uz bērnu vecāku sniegtajām ziņām par to, ka ar viņu bērniem tika veiktas seksuāla rakstura darbības no futbola kluba menedžera puses. Nodarījums noticis viesnīcas numuriņā Spānijā no 17.aprīļa līdz 19.aprīlim futbola kluba organizētā brauciena laikā.
21.aprīlī tika aizturēts 1983.gadā dzimušais vīrietis.
Kriminālprocesa izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis no 17.aprīļa līdz 19.aprīlim nakts laikā viesnīcas numuriņā, guļot vienā gultā ar mazgadīgiem zēniem un izmantojot bērnu uzticību viņam kā komandas menedžerim, bija veicis seksuāla rakstura darbības ar diviem 2013.gadā dzimušiem zēniem nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušo ķermeni, informēja policija.
Turpmākas izmeklēšanas gaitā tika atklāts vēl viens seksuālas vardarbības gadījums pret citu 2013.gadā dzimušo zēnu, kas notika šā gada martā Latvijā.
Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija rosināja prokuratūru saukt 1983.gadā dzimušo vīrieti pie kriminālatbildības par trim pabeigtiem sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem un par vienu sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma mēģinājumu.
Krimināllikums par šādu nodarījumu paredz brīvības atņemšanu no pieciem līdz 15 gadiem ar probācijas uzraudzību līdz pieciem gadiem.
Jeske kandidēja pašvaldības vēlēšanās Mārupes novadā no Latvijas Reģionu apvienības (LRA) saraksta. Viņš gan nebija LRA biedrs, bet sarakstā tika iekļauts kā vietējās sporta kopienas pārstāvis.
Pašvaldību domes vēlēšanu likums neparedz iespēju izslēgt cilvēku no saraksta, ja viņš ir aizturēts vai pret viņu ir vērsta apsūdzība vai kāds drošības līdzeklis.
Pēc Jeskes aizturēšanas Latvijas Futbola federācija (LFF) paziņoja, ka “Babīte” pārstāvis ir atstādināts no jebkādām ar futbolu saistītām aktivitātēm.
“Firmas.lv” informācija liecina, ka Jeskem pieder reklāmas nozares uzņēmums “Mpresto”. Pērn uzņēmums apgrozīja 111 388 eiro un strādāja ar 78 417 eiro peļņu.