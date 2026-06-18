Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
Cilvēki pastaigājas Daugavas promenādē.

Valsts segs visas izmaksas: Latvijas Goda ģimenes līdz 17. jūlijam var pieteikties bezmaksas šīfera nodošanai 0

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LETA
18:17, 18. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvijas Goda ģimenes līdz 17. jūlijam var pieteikties valsts atbalsta programmai, kas ļauj bez maksas nodot apglabāšanai azbestu saturošo šīferi. Klimata un enerģētikas ministrijā (KEM) norāda, ka programmas mērķis ir samazināt veselības un vides riskus, ko rada šis bīstamais materiāls.

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Azbestu saturošais šīferis joprojām ir viens no bīstamākajiem būvniecībā izmantotajiem materiāliem – tā šķiedras, nonākot gaisā, var radīt veselības riskus.

Latvijā uz ēku jumtiem joprojām atrodas ievērojams daudzums šī materiāla, tādēļ svarīga ir tā droša demontāža, savākšana un apglabāšana. Lai mazinātu riskus cilvēku veselībai un veicinātu videi drošu azbestu saturošo atkritumu apsaimniekošanu, KEM ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu 2026. gadā turpina Azbesta atbalsta programmu, nodrošinot Latvijas Goda ģimenēm iespēju bez maksas nodot apglabāšanai azbestu saturošo šīferi.

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Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 17. jūlijam.

Programmas nosacījumi paredz, ka no vienas mājsaimniecības var pieteikties viens pretendents, nodot var no 0,2 tonnām (aptuveni 10 loksnes) līdz trīs tonnām (aptuveni 150 loksnes). Tāpat noteikts, ka nekustamajam īpašumam, kur atrodas šīferis, jābūt pretendenta īpašumā vai kopīpašumā, un īpašumā nedrīkst būt reģistrēta komercdarbība.

Programmas laikā tiek segtas visas ar azbestu saturošā šīfera apsaimniekošanu saistītās izmaksas – iepakojums, iepakošana, transportēšana un nodošana apglabāšanai poligonā. Kopējais plānotais finansējums 2026. gadā ir 300 000 eiro.

Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) norāda, ka iepriekšējos divos gados Azbesta atbalsta programma izraisījusi lielu iedzīvotāju interesi – atkritumu poligonos apglabātas aptuveni 1500 tonnas azbestu saturoša šīfera. Vienlaikus joprojām daudzās mājsaimniecībās šis bīstamais materiāls tiek uzkrāts, radot potenciālus riskus cilvēku veselībai un videi.

Pieteikumu var iesniegt elektroniski (ar e-parakstu parakstītu pieteikuma veidlapu), sūtot uz e-pasta adresi “[email protected]”, vai uz KEM e-adresi portālā “Latvija.lv”, kā arī klātienē vai pa pastu, sūtot uz KEM lietvedību Latgales ielā 165, Rīgā, LV-1019.

Apstiprinājums atbalsta saņemšanai tiks nosūtīts uz atbalsta pieteicēja e-pasta adresi, no kuras saņemts pieteikums, un pakalpojumu būs iespējams saņemt līdz šī gada 30. novembrim.

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