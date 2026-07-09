Var jau to darīt 90 gados! Intrisha un Horens Stalbe jau kārtējo reizi saiet ragos 0
Vai mūsdienās laulība vēl nozīmē solījumu uz mūžu, vai arī tā kļuvusi vien par formalitāti? Šis jautājums 360TV diskusiju raidījumā “Burku studijā!” izraisīja domstarpības starp satura veidotāju Intrishu un mūziķi Horenu Stalbi.
Kamēr Horens šaubās par laulības nozīmi cilvēku dzīvē, jo izšķirties taču tikpat viegli, cik apprecēties, tikmēr Intrisha ir pārliecināta, ka attiecībās svarīgākais ir pārvarēt grūtības, nevis mest plinti krūmos.
“Kad man iedeva gredzenu, man vajadzēja pašai sev atbildēt – vai es esmu gatava būt ar šo vīrieti gan mīlestībā, gan sliktajos gadījumos? Būt ar viņu kopā un to mīlestību paturēt visa mūža garumā. Vai es tiešām to varu? Un tad es pateicu jā,” par savu lēmumu precēties stāstīja Intrisha.
Satura veidotāja pārliecinoši uzsvēra, ka nevienās attiecībās neiztikt bez strīdiem, taču svarīgākais ir saglabāt vēlmi vienam otru mīlēt un kopīgi risināt grūtības. Savukārt Horens palika pie sava viedokļa, ka laulība pati par sevi nav attiecību stipruma vai mīlestības apliecinājums.
“Ja mēs sakām uz mūžu – vai tajā nav jau iekļauts tas, ka mēs melojam? Ja tev ir iespēja izšķirties, tad ir jābūt motivācijai, kāpēc uz mūžu. Kas varētu būt tas pierādījums? Varbūt vajag nodzīvot kopā visu mūžu un tad 90 gados apprecēties?” retoriski jautāja Horens.