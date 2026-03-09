“Ekskursijā bija atbraukuši skolēni, un es dzirdu, ka…” Kossovicš atceras kādu nesenu notikumu Rīgas domē, kas liek uzdot jautājumus 0

21:21, 9. marts 2026
TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par to, kā karš Ukrainā ir mainījis krievu valodas lietojamību Latvijā, Rīgas domes deputāts, “Progresīvie” frakcijas vadītājs, uzņēmējs Mārtiņš Kossovičs norāda, ka arī viņš jūt, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, latviešu valoda ir nostiprinājusies, taču ik pa laikam ir piedzīvoti nepatīkami gadījumi.

Viņš atceras vienu no nesenākajiem piedzīvojumiem. “Man liekas, ka latviešu vēlētājs vēl nav pamanījis tādu partiju kā “Suverēnā vara” un deputāti Jūliju Stepaņenko. Rīgas domē ir iespējams organizēt skolēnu ekskursijas,” norāda Kossovičs.

Viņš atceras, ka pavisam nesen, uz Rīgas domi ekskursijā bija atbraukusi klase ciemos un viņš dzird, ka domes deputāte ar viņiem runā krievu valodā. “Man tas šķiet nepareizi. Viņi ir atbraukuši skolas laikā, tas ir mācību process un tas ir regulēts, ka tas notiek valsts valodā,” atzīmē “Progresīvie” frakcijas vadītājs.

Viņš uzsver, ka arī dažādas līdzīgas situācijas viņam rada saasinājuma sajūtas.

Plašāk skaties pievienotajā video!

