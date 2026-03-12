Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/Yuri CORTEZ / AFP

ES Tiesa nostājas transpersonu pusē – personu apliecinošajos dokumentos jāņem vērā viņu izvēlētais dzimums 13

LETA
18:58, 12. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Eiropas Savienības (ES) valstīm ir jāizsniedz transpersonām personu apliecinoši dokumenti, kuros ņemts vērā viņu izvēlētais dzimums, lai viņi varētu dzīvot jebkurā bloka valstī bez diskriminācijas, ceturtdien nolēma ES Tiesa.

ES Tiesa nostāju pauda lietā par Bulgārijas atteikumu izsniegt pilsonei pasi, kurā būtu ņemta vērā viņas vēlme tikt uzskatītai par sievieti.

Tiesa norādīja, ka ES tiesību akti ļauj transpersonām mainīt savu statusu personu apliecinošos dokumentos un šie tiesību akti prevalē pār valsts tiesību aktiem, kas ir pretrunā ar tiem.

“Dalībvalsts tiesību akti, kas neļauj grozīt dzimuma datus kādam tās pilsonim, kas ir izmantojis savas tiesības brīvi pārvietoties, ir pretrunā ES tiesībām,” teikts paziņojumā.

Sūdzības iesniedzēja, kas 2017. gadā Bulgārijā uzsāka tiesvedību, atzinīgi novērtēja nolēmumu.

“Šis lēmums beidzot ļaus man saņemt Bulgārijas pasi, kurā ir ievērots tas, kas es vienmēr esmu bijusi, kopš sevi atceros, kopš bērnības – sieviete,” teikts viņas advokāta Aleksandra Šustera izplatītajā paziņojumā.

“Es jau sen izvēlējos dzīvot Itālijā, un šis formālais solis beidzot ļaus man atrast darbu bez diskriminācijas,” norādīja sūdzības iesniedzēja.

Desmitiem līdzīgu lietu Bulgārijā pašlaik ir apturētas, jo tika gaidīts ES augstākās tiesas lēmums.

Šusters pauda, ka lēmums attiecas arī uz citām ES dalībvalstīm, kas pašlaik atsakās piešķirt transpersonām tiesības saņemt dokumentus, kas atspoguļo viņu identitāti.

