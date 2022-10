Vācijā, Potsdamā, klimata aktīvisti Barberini muzejā ar kartupeļu putru aplēja Kloda Monē gleznu “Les Meules” (“Siena kaudzes”) un pēc tam pielīmējās paši pie grīdas zem gleznas. Šobrīd nav skaidrs, vai Monē glezna ir bojāta, vai tā bija aizsargāta aiz īpaša pārklājuma.

Šis darbs tika pārdots izsolē par 110 miljoniem dolāru 2019. gadā.

Klimata aktīvistu grupas “Pēdējā paaudze” aktīvisti svētdien ienāca muzejā, valkājot īpašās vestes. Incidents notika pēc vairākām līdzīgām demonstrācijām, kuras sarīkojušas aktīvistu grupas visā Eiropā.

Londonā divi klimata aktīvisti Nacionālajā galerijā izlēja tomātu zupu virs Van Goga “Saulespuķēm”.

“Mēs uzdodam sabiedrībai to pašu jautājumu, ko pagājušajā nedēļā divas sievietes ar #Tomatensuppe Londonas Nacionālajā galerijā: “Kas ir vairāk vērts, māksla vai dzīve?”, tā klimata aktīvistu grupa pēc incidenta rakstīja Twitter.

“Just Stop Oil” aktīvisti vēl Londonā bloķēja slaveno Abbey Road krustojumu tādā pašā pozā kā savulaik “The Beatles” uz sava albuma vāka, apstājoties uz gājēju pārejas.

Šī ir jau 23. diena pēc kārtas, kad notiek šāda veida protesti.

WATCH THE FAB FOUR BLOCK ABBEY ROAD

At 1pm today, four Just Stop Oil supporters walked into the road and stopped traffic on Abbey Road, the site of the Beatles famous album cover.

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 23, 2022