Foto: Pexels.com

Vēstule no pagātnes: Sievieti ASV pārsteidz zvans no Francijas, kur pludmalē atrasts viņas mirušajam tēvam adresēts vēstījums Ieteikt







Kāda sieviete no ASV Masačūsetsas štata piedzīvojusi pamatīgu pārsteigumu, uzzinot, ka viņas mirušajam tēvam adresētais vēstījums, atrasts okeāna krastā Francijā, raksta izdevums “People”.

55 gadus vecā Džodija Tomasa kādu dienu saņēma negaidītu zvanu no Francijas. Zvanītājs pastāstīja, ka viņš pludmalē atradis pudeli ar viņas vēstuli. Sieviete to pirms diviem gadiem rakstīja savam mirušajam tēvam un no zvejas laivas iemeta atklātā jūrā.

Lai viņa pārliecinātos, ka tas patiešām ir viņas vēstījums, atradējs nosūtīja viņai pudeles attēlu. Kad Džodija to ieraudzīja, viņa bija patiesi pārsteigta. Galu galā tas nozīmēja, ka vēstule bija ceļojusi vairāk nekā trīs tūkstošus jūdžu pāri okeānam. Amerikāniete jutās neticami satraukusies un bija pateicīga liktenim par iespēju atkal sajust saikni ar tēvu.

“Es biju šokēta – tas patiešām bija mans vēstījums. Man nācās apstāties, jo es trīcēju no neticama satraukuma,” viņa dalījās pārdzīvotajā.

Kā izrādījās, vēstuli atrada Žans Rušārs – vēstures skolotājs no Francijas. Pastaigas laikā Montalivē pludmalē viņš pamanīja dīvainu pudeli un paņēma to uz mājām. Vīrieša sieva uzstāja, ka ir jāatrod vēstījuma autors.

Džodijas tēvs, kapteinis Tomijs, kurš visu mūžu strādāja jūrā, nomira no sirds slimības. Lai godinātu viņa piemiņu, meita uzrakstīja atvadu vēstuli, ievietoja to stikla pudelē un iemeta jūrā.

Sieviete stāsta, ka viņas tēvs bija labs cilvēks, kurš vienmēr palīdzēja citiem, bet darbs jūrā bija viņa aicinājums.

“Viņš bija brīnišķīgs cilvēks. Manas pirmās atmiņas ir pārsteidzošas. Viņš stāvēja garš un spēcīgs, ar majestātisku stāju, izskatīgs. Viņa smiekli lika visiem smaidīt. Viņš bija strādīgs un vienmēr tiecās pēc labākā, ” atceras Džodija.

Tagad Francijā viņa sev atradusi jaunus draugus, jo Žans uzaicinājis viņu ciemos.

Par savu atradumu viņš pastāstījis arī skolā, izstāstot bērniem šo apbrīnojamo stāstu, kas māca novērtēt katru mirkli un veltīt laiku mīlestībai, jo tieši tā piešķir dzīvei jēgu.