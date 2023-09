Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko tērzēšanas platformā “X” dalījies ar kādu īpašu ierakstu.

Viņš raksta: “Odesas reģionā kāda ģimene, atpūšoties jūrmalā, pudelē atradusi ziņu. Kad viņi ieraudzīja pudeli, viņi gribēja to izmest miskastē, taču laikus pamanīja, ka tajā kaut kas ir. Viņi atvēra to un izlasīja vēstījumu.”

Vēstulē rakstīts: “Mēs ceram, ka šī vēstule nonāks ukraiņu rokās. Visa mūsu ģimene ļoti cer, ka tiks atbrīvota no krieviem. Krima ir Ukraina. Mēs jūs gaidām. Es, mana māsa Maša, mamma un tētis.”

In the Odesa region, a family, while relaxing at the seaside, found a message in a bottle from the occupied Crimea. They saw the bottle on the beach and wanted to throw it in the trash, but they noticed in time that there was something in it. They opened. They read.

“Our whole… pic.twitter.com/pZdL0O18UA

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 1, 2023