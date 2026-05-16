VIDEO. Aculiecinieki nespēj noticēt redzētajam – pēc avārijas motocikls paliek karājamies luksofora stabā virs krustojuma
Neparasti un dramatiski kadri iemūžināti Britu Kolumbijā, kur pēc smagas avārijas motocikls palika karājamies luksofora stabā virs rosīga krustojuma.
Negadījums notika 9. maija pēcpusdienā. Policija izsaukumu saņēma īsi pirms pulksten 15.00 pēc vietējā laika. Sadursme notika starp motociklu un vieglo automašīnu Skota ceļa un 72. avēnijas krustojumā.
Policija apstiprināja, ka motocikla vadītājs guvis nopietnas, taču dzīvību neapdraudošas traumas un nogādāts slimnīcā. Savukārt automašīnas vadītājs negadījumā nav cietis.
Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, ka pēc sadursmes motocikls iestrēdzis virs krustojuma esošā luksofora konstrukcijā un palicis karājamies gaisā. Neparastais skats ātri piesaistīja apkārtējo uzmanību – daudzi apstājās, lai vērotu notiekošo un iemūžinātu to telefonos.
Vēlāk saziņas vietnēs izplatījās ar fragments no videonovērošanas kameras ieraksta, kurā redzams pats avārijas brīdis.