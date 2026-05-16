Eirovīzijas pirmais pusfināls 10.maijā Turīnā.
Foto: REUTERS/ AP/ AFP/ IMAGO/ SCANPIX/ LETA

“Eirovīzijas” vadība pieļauj, ka Krievija varētu atkal piedalīties konkursā ar vienu noteikumu, kam nav sakara ar karu Ukrainā 0

20:12, 16. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

“Eirovīzijas” vadība paziņojusi, ka Krievijas atgriešanās konkursā ir iespējama, ja tiks izpildīts viens nosacījums, ziņo ārvalstu prese.

“Eirovīzijas” izpilddirektors Martins Grīns pieļāvis iespēju, ka Krievijas Federācija varētu atgriezties mūzikas konkursā. Pēc Grīna teiktā, teorētiski Krievija atkal varētu piedalīties konkursā. Tomēr tikai ar vienu nosacījumu – ja Krievijas raidorganizācija atbildīs Eiropas Raidorganizāciju apvienības jeb EBU prasībām.

“Teorētiski — jā,” Grīns atbildēja uz žurnālistu jautājumu par iespējamu agresorvalsts atgriešanos “Eirovīzijā”.

Viņš uzsvēra, ka Krievijas Federācijas dalības apturēšana neesot bijusi tieši saistīta ar karu pret Ukrainu, bet gan ar jautājumu par Krievijas valsts raidorganizācijas VGTRK neatkarību no Kremļa.
