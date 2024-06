Brūnais lācis (ilustratīvs attēls). Foto: Shutterstock

VIDEO. Ar lineālu pa lāča pēdām. Ko darīt, ja esi novērojis lielu lāci? Ieteikt







4.jūnijā pirms pusnakts, braucot mājās no medībām, žurnāla Medības galvenā redaktore Linda Dombrovska ar kolēģi uz lauka netālu no mājām pamanīja kādu apveidu. Izrādījās, ka tas ir lācis, kuru vēl piedevām izdevās nofilmēt ar Pulsar Merger termoierīci. Tad nu no rīta Linda devās meklēt lāča pēdas, izmērītu un noteiktu tā vecumu, vēsta medibam.lv.

Reklāma Reklāma

Cik ķepainim gadu?

Vai iespējams vismaz aptuveni noskaidrot, cik vecs un liels ir lācis, kura pēdas pamanītas savvaļā? Izrādās, vismaz aptuveni tas ir iespējams, izmērot ķepaiņa priekškāju nospieduma platumu.

Bioloģijas doktors, valsts mežzinātnes institūta Silava vecākais pētnieks Jānis Ozoliņš žurnālam Medības atklāj, ka pastāv saistība starp indivīda vecumu un izmēriem, un priekškāju pēdu nospieduma platumu. Aizmugurējo ķepu nospiedumi, protams, ir iespaidīgāki, taču tie nesniedz nepieviešamo priekšstatu par dzīvnieku. Mērījumu veic priekškājas nospieduma platākajā daļā (paralēli pēdas nospiedumam).

Krievijas pētnieki kā drošāko pazīmi indivīdu atšķiršanā min priekškājas pēdas nospieduma platumu, kas korelē arī ar ķermeņa masu.

Brūnā lāča sugas aizsardzības plānā, kas apstiprināts 2009. gada 23. jūlijā, lasāms, ka Krievijas Federācijas Karēlijā populācijas vecuma struktūras noteikšanai tiek izmantoti šādi priekškājas pēdas nospieduma platuma parametri:

* mazuļiem līdz gada vecumam – pēdas platums ir 6 – 9 cm;

* vienu līdz divus gadus veciem lācēniem – 9,5 līdz 11,5 cm;

* par diviem gadiem vecākiem lāčiem – 12 un vairāk centimetru;

* pieaugušiem dzīvniekiem priekškājas pēdas nospieduma platums pārsniedz 13,5 cm.

Pēc priekškāju pēdu nospiedumiem lāču populācijas struktūru nosaka arī Igaunijā.