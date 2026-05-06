"Tas ir neglīti, bet tā ir reālā politika." Rublovskis par ASV ietekmi un spiedienu uz mazajām valstīm
Tas, ka Trampam ir liela ietekme, ir skaidrs visiem. Par robežām TV24 raidījumā “Globuss” stāsta rezerves pulkvedis, drošības eksperts, politologs Raimonds Rublovskis.
R. Rublovskis atzīstas, ka, ja būtu ASV prezidenta Donalda Trampa vietā, viņš pateiktu, ka nekādas diskusijas nebūs, un, dārgie draugi, jūsu eksistencialitāte ir atkarīga no manis.
Ja atkal sevi nolieku amerikāņu vietā un manā lielajā plānā traucē kaut kāda viena maza viensēta, un man ir iespējas uzspiest, tad tas tiks darīts, viņš turpina.
“Jā, tas ir neglīti, jā, tā ir reālā politika, un tur nav nekādu vērtību,” viņš piebilst.
Kas attiecas uz ilūzijām par mikro NATO izveidi, tad R. Rublovskis norāda, ka nekāds mikro NATO, salīdzinot ar Amerikas spējām, nestāvētu pat klāt.
