VIDEO. Asiņains kautiņš Latvijas amatieru hokejā – dūres izvicinājuši pat treneri 0
Entuziastu hokeja līgas piektdienas spēlē starp “Priedaini” un “Ķekava Clappers” izcēlās asiņains kautiņš un trakošana, kas ietvēra treneru plūkšanos un sitienu ar nūju. Līgas vadība izplatījusi paziņojumu, nosodot notikušo, vēsta Sportacentrs.com.
“Ar absolūtu pārliecību un stingru nostāju vēlamies izteikt mūsu nosodījumu attiecībā uz notikumiem, kas norisinājās š.g. 3. oktobra spēlē starp komandām “Priedaine” un “Ķekava Clappers”.
Mūsu līgas vērtības ir balstītas uz cieņu, godīgumu, sportisko garu un drošu vidi visiem iesaistītajiem. Tādas rīcības, kā bija redzamas minētajā spēlē, ir kategoriski nepieņemamas un nesaskan ar mūsu pamatprincipiem.
Šobrīd notiek aktīvs darbs ar apstākļu noskaidrošanu, spēles ieraksta analīzi un tuvākajā laikā tiks sasaukta ārkārtas Disciplinārās komitejas sēde, kurā tiks izvērtētas visu iesaistīto pušu rīcības un pieņemti nepieciešamie mēri.
Mēs uzskatām, ka sportā ir vieta sacensībai un kaislei, bet nekādā gadījumā tā nedrīkst pāraugt agresijā vai apdraudējumā, tāpēc mēs turpināsim aktīvi strādāt, lai nodrošinātu, ka līga paliek par drošu un cieņpilnu vidi visiem tās dalībniekiem.”
Te VIDEO! Brīdinām par asiņainiem skatiem!
— Kaspars Rāzna (@KasparsRazna) October 4, 2025