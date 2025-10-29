VIDEO. ASV no avarējušas kravas automašīnas izbēg laboratorijas pērtiķi, kas inficēti ar vīrusiem 0
ASV Misisipi štatā notikusi satraucoša avārija – pēc kravas automašīnas sadursmes no transportlīdzekļa izbēgusi pērtiķu grupa, kas, kā ziņo vietējā policija, visticamāk ir inficēta ar bīstamiem vīrusiem.
Negadījums noticis otrdienas pēcpusdienā uz galvenās štata šosejas, un to savā “Facebook” lapā apstiprināja Džasperas apgabala šerifa departaments.
Policija norāda, ka avarējušajā kravas automašīnā vesti laboratorijas pērtiķi no Tuleinas Universitātes. Šie pērtiķi, pēc sākotnējās informācijas, bijuši inficēti ar vairākiem vīrusiem, tostarp C hepatītu un Covid-19, tāpēc iedzīvotāji tika brīdināti netuvoties dzīvniekiem.
“Pērtiķi sver aptuveni 18 kilogramus, tie ir agresīvi pret cilvēkiem un to savaldīšanai nepieciešams īpašs aizsargtērps,” teikts šerifa dienesta paziņojumā sociālajos tīklos.
Taču Tuleinas Universitātes pārstāvis Endrjū Jons vietējam televīzijas kanālam WTVA sniedza citu versiju:
“Šie primāti Tuleinas Biomedicīnisko pētījumu centrā tiek nodrošināti citiem pētniecības projektiem, lai veicinātu zinātnes attīstību. Šie konkrētie dzīvnieki nepieder mūsu universitātei un nav infekciozi. Mēs sadarbojamies ar vietējām iestādēm un esam gatavi sniegt palīdzību ar dzīvnieku aprūpes speciālistu komandu.”
Vēlāk otrdien vietējās varas iestādes paziņoja, ka visi, izņemot vienu pērtiķi, ir “neitralizēti”, taču viens dzīvnieks joprojām atrodas brīvībā.
“Mēs joprojām meklējam vienu pērtiķi, kas ir uz brīvām kājām,” pavēstīja šerifa departaments.
Negadījums izraisījis plašu rezonansi ASV, īpaši pēc tam, kad izskanēja bažas par iespējamu infekcijas izplatīšanos. Tomēr universitātes pārstāvji uzsver, ka šie dzīvnieki nav apdraudējums sabiedrības veselībai.