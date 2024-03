ASV sestdien sākušas piegādāt palīdzību Gazas joslai, pārtikas kravas nometot no lidmašīnām, pavēstīja ASV amatpersona. “Mēs veicām kombinēto humānās palīdzības piegādi, kravas Gazas joslā nometot no lidmašīnām, lai sniegtu atbalstu civilistiem, kurus skāris patlaban notiekošais konflikts,” sacīja ASV Centrālās pavēlniecības amatpersona.

Operācijā bija iesaistītas trīs ASV Gaisa spēku lidmašīnas C-130. No lidmašīnām sestdienas pēcpusdienā nomesti 66 saiņi ar pārtiku, kurā nav cūkgaļas, sacīja amatpersona, norādot, ka šobrīd nevar sniegt informāciju, cik liels apjoms tas ir bijis svara ziņā.

. @SecDef is always great to see military doing humanitarian operations…good job! but we need to do more, during few days to the north! We have to! The urgency of now is yesterday! @WCKitchen ready to assist with food from Jordan and from the inside of Gaza…. Ok let’s do now… pic.twitter.com/6Ed7rUFaBZ

The U.S. Air Forces Central Command has just conducted its First Round of Humanitarian Airdrops into the Gaza Strip, with 3 C-130 Transport Aircraft flying at Low Altitude dropping upwards of 66 Pallets containing 38,000 Meals for the Palestinian Population. pic.twitter.com/PXBncWuQhj

ASV Nacionālās drošības padomes koordinators Džons Kērbijs piektdien sacīja, ka Savienotās Valstis plāno no lidmašīnām Gazas joslā nomest palīdzības kravas un ka šāda palīdzības piegāde varētu turpināties vairākas nedēļas.

Tā ir “nopietna militāra operācija”. Tās īstenošanai Pentagonam jāveic uzmanīga plānošana, lai garantētu Gazas joslas iedzīvotāju un ASV karavīru drošību, skaidroja Kērbijs.

first us airdrops of food into gaza today (with assistance from jordan and uae).

white house saying more planned for coming week. pic.twitter.com/9AQ7jyGdDL

