"Kur pazudušas pieklājības normas?" Pircēju un pārdevēju uzvedība veikalos izraisa asas diskusijas
Ikdienas steigā veikals daudziem ir vieta, kur ātri iepirkt nepieciešamo un doties tālāk savās gaitās. Tomēr arvien biežāk tieši pie veikalu kasēm rodas situācijas, kas liek aizdomāties par elementārām pieklājības normām. Soctīklos izvērsusies diskusija par pircēju un pārdevēju savstarpējo attieksmi – vai telefons sarunas laikā, sasveicināšanās trūkums un nevērīga komunikācija kļuvusi par jauno normu?
Sociālo mediju platformā “Threads” lietotāja ar segvārdu @samuelllllla prāto: “Kas cilvēkiem tā par modi – ienākt veikalā, runājot pa telefonu, demonstratīvi parādīt ar pirkstu, lai uzgaida, kamēr viņi izrunājas, un pēc tam bez “labdien” vai “sveiki” jautāt: iedodiet šo vai to?”
Arī Lienei par šo ir ko teikt: “Tāpat arvien biežāk parādās tendence, ka pārdevēji neatbild uz “labdien”, runā pa telefonu vai ritina telefona ekrānu pat tad, ja cilvēks jau stāv pie kases. Citreiz klientam pat jāpagaida, kamēr pārdevēja ar draudzeni pabeidz apspriest jaunākās ziņas.
Mēdz gadīties, ka kaut ko pajautā, bet pārdevēja tikai parāda ar roku aptuvenu virzienu un pasaka – ej tur pati sameklē. Tad jādomā, kur tieši meklēt vajadzīgo.
Tad sāk rasties jautājums – vai pārdevējiem vispār vēl ir vajadzīgs “labdien” un saruna ar klientu?”
Es esmu par savstarpēju cieņu visās nozarēs. Esmu pat nesusi konfektes lieliskām pārdevējām, kuras ir uzlabojušas man garastāvokli un palīdzējušas, kad tas bija nepieciešams.”
Savukārt Agnese uzskata, ka šāda komunikācija ir pilnīgi normāla: “Viens pamāj, otrs saprot un padod, pirmais samaksā, abi pasmaida, pirmais aiziet, otrs paliek. Punkts. Tagad tik daudziem ir robežas, ar kuriem nedrīkst runāt, balss ziņas sūtīt un vēl sazin ko. Bet te viss notiek vienkārši un ātri.”
