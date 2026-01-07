Foto. pexels.com/Arina Krasnikova

Redzams pat ar neapbruņotu aci: kā alkohols un smēķēšana izmaina jūsu seju 0

22:33, 7. janvāris 2026
Ādas ārsts dalās ar pazīmēm, kas uzreiz parādās uz jūsu sejas, ja regulāri lietojat alkoholu un smēķējat parastās vai elektroniskās cigaretes.

Austrāliešu ādas eksperte un uztura speciāliste Fiona Taka skaidro, ka viņa var noteikt cilvēka dzīvesveidu vien pēc sejas stāvokļa. Laikrakstam “The Daily Mail” viņa norādīja, ka alkohols  un smēķēšana atstāj acīmredzamas pazīmes.

“Alkohols ir diurētiķis, kas liek organismam zaudēt šķidrumu un barības vielas. Tā rezultātā organisms var aizturēt ūdeni, izraisot īslaicīgu pietūkumu sejā un citās ķermeņa daļās,” skaidro eksperte.
Bieža alkohola lietošana var izraisīt:

  • sejas pietūkumu;
  • brūnus plankumus un pigmentāciju;
  • paplašinātus kapilārus un apsārtumu;
  • blāvu ādas toni;
  • grumbas un kolagēna zudumu;
  • sastrēgumus un iekaisumu organismā.

“Alkohols ir toksīns, kas veicina sistēmisku iekaisumu un var paātrināt priekšlaicīgu novecošanos. Tas arī atslābina un paplašina asinsvadus, radot īslaicīgu apsārtumu un pietvīkumu. Laika gaitā asinsvadi var kļūt redzamāki,” piebilst Taka.

Turklāt alkohols veicina barības vielu un B vitamīnu trūkumu organismā, kā arī samazina aknu spēju filtrēt toksīnus.

Kā ar smēķēšanu?

Arī regulāra smēķēšana ietekmē ādu, kavējot asinsriti un barības vielu uzņemšanu. Nikotīns sašaurina kapilārus, kas izraisa ādas blāvumu un palēnina ādas dziedināšanos. E-cigarešu ķīmiskās vielas var izraisīt apsārtumu, iekaisumu un ādas problēmas, piemēram, dermatītu.

“Priekšlaicīga novecošanās, kolagēna un elastīna zudums, šūnu bojājumi un pastiprināta pigmentācija ir ilgtermiņa sekas pārmērīgai alkohola lietošanai un smēķēšanai,” brīdina eksperte. “Āda kļūst blāva un nogurusi, zaudējot veselīgu mirdzumu,” viņa piebilst.

