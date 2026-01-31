VIDEO. Divu automašīnu sadursme Ogres novadā: negadījumā iesaistīts arī Valsts policijas auto 0
Sestdien uz autoceļa Lielvārde-Vālodzes Valsts policijas (VP) automašīnas un automašīnas “Audi” sadursmē cietusi viena persona, aģentūru LETA informēja VP.
Ceļu satiksmes negadījums noticis ap plkst. 9.35. Pēc sākotnējās VP rīcībā esošās informācijas, automašīnas “Audi” vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību un iebrauca pretimbraucošā VP automašīnā.
Negadījumā cieta viena persona, kura nogādāta medicīnas iestādē. Policija noskaidro negadījuma apstākļus.
🇱🇻 Ceļu satiksmes negadījums Lielvārdes pagastā, kurā iesaistīts vieglais auto un Valsts policijas mikroautobuss.
🎥 Līga Cerbule#Lielvārde #Ogre #Latvija pic.twitter.com/ZbkoO1ssAE
— BreakingLV (@breakinglv) January 31, 2026