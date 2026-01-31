Foto: ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Divu automašīnu sadursme Ogres novadā: negadījumā iesaistīts arī Valsts policijas auto 0

LETA
16:44, 31. janvāris 2026
Sestdien uz autoceļa Lielvārde-Vālodzes Valsts policijas (VP) automašīnas un automašīnas “Audi” sadursmē cietusi viena persona, aģentūru LETA informēja VP.

Ceļu satiksmes negadījums noticis ap plkst. 9.35. Pēc sākotnējās VP rīcībā esošās informācijas, automašīnas “Audi” vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību un iebrauca pretimbraucošā VP automašīnā.

Negadījumā cieta viena persona, kura nogādāta medicīnas iestādē. Policija noskaidro negadījuma apstākļus.

