“Pasažiere tika izsviesta pa logu.” Atklātas jaunas detaļas par traģisko avāriju Ogres novadā 0
Šorīt Ogres novadā, netālu no Ķeipenes, notika smags ceļu satiksmes negadījums, kas prasīja cilvēka dzīvību. Divu vieglo automašīnu sadursmē bojā gājusi 44 gadus veca sieviete, kura pēc trieciena tika izsviesta pa automašīnas logu, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Negadījums notika uz autoceļa Rīga-Ērgļi, pārsimt metru attālumā no Ķeipenes. Ceļš pēc avārijas abos virzienos uz laiku bija pilnībā bloķēts.
Kā noskaidrots, avārijā iesaistītas divas vieglās automašīnas – “Volkswagen” un “Hyundai”. Vienu no transportlīdzekļiem vadīja vīrietis, kurš brauca Ērgļu virzienā, savukārt otrs auto devās Suntažu virzienā.
Sākotnējā informācija liecina, ka vadītājs līkumā saslīdēja, sākās sānslīde un automašīna ietriecās pretī braucošā transportlīdzeklī. Sadursmes rezultātā pasažieris, kurš sēdēja aizmugurē, tika izsviests pa logu,” TV3 raidījumam norāda Valsts policijas Reaģēšanas biroja 4. nodaļas inspektors Agris Jermacāns.
Uz notikuma vietu vispirms ieradās ugunsdzēsēji glābēji, kuri sniedza pirmo palīdzību cietušajiem. Kopumā avārijā cieta četri cilvēki – divi vīriešu un divas sievietes.
“Ierodoties notikuma vietā, konstatējām, ka ir četri cietušie – divi vīrieši un divas sievietes. Abi vīrieši jau bija izkļuvuši no automašīnām. Viena sieviete atradās vienā no automašīnām, otra – grāvī. Sievietei, kura bija vissmagāk cietusi, tika sniegta pirmā palīdzība un veikti atdzīvināšanas pasākumi, līdz ieradās NMPD. Tas aizņēma aptuveni 15 minūtes,” TV3 raidījums skaidroja VUGD Ķeipenes posteņa vada komandiera vietnieks Raitis Rožulapa.
Diemžēl sieviete no gūtajām traumām notikuma vietā gāja bojā.
Pārējie trīs cietušie nogādāti slimnīcā. Vienam no viņiem konstatēta politrauma, savukārt vēl divi guvuši vidēji smagas traumas.
Policija norāda, ka negadījuma apstākļi vēl tiek skaidroti, taču viens no iespējamajiem faktoriem varētu būt gan slidenais ceļa segums, gan neatbilstoši izvēlēts braukšanas ātrums.