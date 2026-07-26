Foto. pexels.com/pexels-shvets-production

10 ikdienas paradumi, kas nemanāmi saīsina dzīvi – daudzi to dara katru dienu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
7:12, 26. jūlijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Mūsdienās ilgmūžība vairs nav tikai laimes jautājums. Pateicoties medicīnai un zinātnei, daudzi no mums var cerēt nodzīvot 85, 90 vai pat vairāk nekā 100 gadu. Taču realitātē daudzi saskaras ar hroniskām slimībām, demenci, sāpēm locītavās, vāju mobilitāti un sirds problēmām jau pirms 70 gadu vecuma.

Veselam
Šie ikdienas produkti var palīdzēt cīņā ar augstu asinsspiedienu – ārsti nosauc 11 labākos
Veselam
Kardiologs nosauc 3 produktus, kurus nekad nedod saviem bērniem: “Tie var ietekmēt sirds veselību nākotnē”
TV24
Spēles noteikumi nu ir mainīti: Krievija nonāk neapskaužamā situācijā
Lasīt citas ziņas

Lai gan ģenētika spēlē savu lomu, ikdienas ieradumi bieži ir tas galvenais faktors, ko mēs paši varam mainīt.

Ārsti, kas specializējas geriatrijā un novecošanās pētījumos, brīdina: daži šķietami “normāli” paradumi, ko darām katru dienu, patiesībā paātrina organisma nodilumu un saīsina veselīgos dzīves gadus, vēstīts portālā Huffpost.com.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas jums beigsies ļoti slikti!” Tramps izsaka asu brīdinājumu divām valstīm
“Gribēju iziet pastaigāties pa piemājas mežu. Laikam neiešu!” Imantā manīti vairāki lāči
Veselam
Šie ikdienas produkti var palīdzēt cīņā ar augstu asinsspiedienu – ārsti nosauc 11 labākos

10 biežākie “slepkavas”, kas traucē ilgmūžību, ir nosaukti zemāk, turpat arī praktiski padomi, kā mainīt šos ieradumus. Sāciet ar mazām izmaiņām jau šodien – rezultāti var būt pārsteidzoši.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.