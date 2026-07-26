10 ikdienas paradumi, kas nemanāmi saīsina dzīvi – daudzi to dara katru dienu 0
Mūsdienās ilgmūžība vairs nav tikai laimes jautājums. Pateicoties medicīnai un zinātnei, daudzi no mums var cerēt nodzīvot 85, 90 vai pat vairāk nekā 100 gadu. Taču realitātē daudzi saskaras ar hroniskām slimībām, demenci, sāpēm locītavās, vāju mobilitāti un sirds problēmām jau pirms 70 gadu vecuma.
Lai gan ģenētika spēlē savu lomu, ikdienas ieradumi bieži ir tas galvenais faktors, ko mēs paši varam mainīt.
Ārsti, kas specializējas geriatrijā un novecošanās pētījumos, brīdina: daži šķietami “normāli” paradumi, ko darām katru dienu, patiesībā paātrina organisma nodilumu un saīsina veselīgos dzīves gadus, vēstīts portālā Huffpost.com.
10 biežākie “slepkavas”, kas traucē ilgmūžību, ir nosaukti zemāk, turpat arī praktiski padomi, kā mainīt šos ieradumus. Sāciet ar mazām izmaiņām jau šodien – rezultāti var būt pārsteidzoši.