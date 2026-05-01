VIDEO. Igaunijā pie šosejas manīta lāču mamma ar četriem mazuļiem
16. aprīlī Igaunijā, Tartu reģionā, vietējie iedzīvotāji kļuva par lieciniekiem neparastam un vienlaikus satraucošam skatam – pie autoceļa manīta lāču mātīte ar četriem mazuļiem.
Dzīvnieki pārvietojušies netālu no Tallinas–Tartu šosejas, aptuveni 900 metru attālumā, radot gan sajūsmu, gan bažas vietējo vidū.
Sociālajos tīklos iedzīvotāji brīdināja citus autovadītājus: “Esiet uzmanīgi, braucot pa Tallinas–Tartu šoseju – pirms iebraukšanas Laevas apkaimē pārvietojas lācene ar četriem mazuļiem.”
Daļai cilvēku šis skats šķitis aizkustinošs un rets dabas mirklis, taču citi uzsvēruši iespējamos riskus, jo savvaļas dzīvnieku parādīšanās ceļu tuvumā var būt bīstama gan pašiem dzīvniekiem, gan satiksmes dalībniekiem.