"Neviena puse nav uzvarējusi!" Rajevs skaidro, kas patiesībā notiek Irānas konfliktā un kas gaidāms tālāk
Pēc pēdējām ziņām no Tuvo Austrumu reģiona skaidrs, ka gaidītās miera sarunas nav devušas rezultātu. Situācija saglabājas saspringta – abas puses turpina savas blokādes, un konflikts ir nonācis tā sauktajā “status quo” stadijā. Kā TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē ar Igoru Rajevu” norāda Saeimas deputāts un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs, publiskie paziņojumi par uzvaru neatbilst realitātei.
“Abas puses saka, ka ir uzvarējušas, bet patiesībā nav uzvarējusi neviena,” uzsver Rajevs. Viņš skaidro, ka konflikts šobrīd attīstās dažādos virzienos – gan militāri, gan ekonomiski un informatīvi.
Pēc viņa teiktā, ASV izvēlējusies stratēģiju, kas vērsta uz Irānas izolēšanu un ekonomisko spiedienu. Tiek traucēti piegādes ceļi, tostarp Hormūzas šaurumā, un vienlaikus tiek īstenoti plašāki pasākumi, lai ierobežotu Irānas iespējas darboties starptautiskajā tirgū. “Irāna šobrīd faktiski ir nobloķēta,” norāda Rajevs, piebilstot, ka paralēli tiek plānota arī ekonomiska spiediena pastiprināšana.
Savukārt Irāna, pēc viņa teiktā, izvēlējusies citu taktiku – ietekmēt globālos procesus, traucējot naftas piegādes un radot spriedzi pasaules tirgos. “Viņi mēģina ietekmēt visu pasauli, pārtraucot piegādes ķēdes,” skaidro deputāts.
Ne mazāk svarīga loma šajā konfliktā esot informācijas telpai. Rajevs uzsver, ka Irāna aktīvi izmanto informatīvo karu, un aicina kritiski vērtēt publiski izskanējušo informāciju. “Ir jābūt uzmanīgiem ar to, ko mēs pārpublicējam,” viņš norāda, piebilstot, ka šāda taktika var būt īpaši efektīva situācijā, kad dažādas valstis un politiskie spēki ir ieinteresēti redzēt ASV neveiksmes.
Kopumā eksperts secina, ka konflikta iznākums pagaidām ir neskaidrs, un tuvākajā laikā drīzāk sagaidāma nevis atrisināšana, bet gan ilgstoša spriedze, kurā katra puse turpinās izmantot sev pieejamos līdzekļus – gan ekonomiskos, gan politiskos, gan informatīvos.