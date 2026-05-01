"Neviena puse nav uzvarējusi!" Rajevs skaidro, kas patiesībā notiek Irānas konfliktā un kas gaidāms tālāk

Pievieno LA.LV
LA.LV
13:21, 1. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Pēc pēdējām ziņām no Tuvo Austrumu reģiona skaidrs, ka gaidītās miera sarunas nav devušas rezultātu. Situācija saglabājas saspringta – abas puses turpina savas blokādes, un konflikts ir nonācis tā sauktajā “status quo” stadijā. Kā TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē ar Igoru Rajevu” norāda Saeimas deputāts un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs, publiskie paziņojumi par uzvaru neatbilst realitātei.

Kokteilis
Sanitas, Elīnas, Daces, Niki un Pauli? Latviešu meiteņu un zēnu vārdi, kuri tulkojumā iegūst stipri dīvainu nozīmi
VIDEO. “Kam pieder Krima?” Domburs iedzen strupceļā “Stabilitātes!” līderus – sabiedrībā uzvirmo sašutums par dzirdētajām atbildēm 19
Ko noklusē pārdevējs? 12 “sarkanie karogi” lietota auto sludinājumā 2
Lasīt citas ziņas

“Abas puses saka, ka ir uzvarējušas, bet patiesībā nav uzvarējusi neviena,” uzsver Rajevs. Viņš skaidro, ka konflikts šobrīd attīstās dažādos virzienos – gan militāri, gan ekonomiski un informatīvi.

Pēc viņa teiktā, ASV izvēlējusies stratēģiju, kas vērsta uz Irānas izolēšanu un ekonomisko spiedienu. Tiek traucēti piegādes ceļi, tostarp Hormūzas šaurumā, un vienlaikus tiek īstenoti plašāki pasākumi, lai ierobežotu Irānas iespējas darboties starptautiskajā tirgū. “Irāna šobrīd faktiski ir nobloķēta,” norāda Rajevs, piebilstot, ka paralēli tiek plānota arī ekonomiska spiediena pastiprināšana.

CITI ŠOBRĪD LASA
Donalds Tusks brīdina par “NATO sabrukumu” pēc ASV lēmuma izvest daļu karaspēka no Vācijas
Mājas
nav nejaušība: lūk, kāpēc padomju laikos celtajās daudzdzīvokļu mājās kāpņutelpas bija zaļas un pakāpienu skaits – nepāra
Tiek pārbaudītas arī automašīnas: Liepājā policija meklē 2001. gadā dzimušo Jāni Putrašēvicu

Savukārt Irāna, pēc viņa teiktā, izvēlējusies citu taktiku – ietekmēt globālos procesus, traucējot naftas piegādes un radot spriedzi pasaules tirgos. “Viņi mēģina ietekmēt visu pasauli, pārtraucot piegādes ķēdes,” skaidro deputāts.

Ne mazāk svarīga loma šajā konfliktā esot informācijas telpai. Rajevs uzsver, ka Irāna aktīvi izmanto informatīvo karu, un aicina kritiski vērtēt publiski izskanējušo informāciju. “Ir jābūt uzmanīgiem ar to, ko mēs pārpublicējam,” viņš norāda, piebilstot, ka šāda taktika var būt īpaši efektīva situācijā, kad dažādas valstis un politiskie spēki ir ieinteresēti redzēt ASV neveiksmes.

Kopumā eksperts secina, ka konflikta iznākums pagaidām ir neskaidrs, un tuvākajā laikā drīzāk sagaidāma nevis atrisināšana, bet gan ilgstoša spriedze, kurā katra puse turpinās izmantot sev pieejamos līdzekļus – gan ekonomiskos, gan politiskos, gan informatīvos.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Karalis Čārlzs vēsturiskās uzrunas laikā Trampam liek saprast ko ļoti būtisku: tas tieši skar katru no mums
Kokteilis
Trampam rotaļīgs noskaņojums, tiekoties ar karali Čārlzu III: viņš “ieplikšķinājis” sievai pa pēcpusi un izteicis īpatnējus komentārus
Tramps neapmierināts ar Irānas piedāvājumu: izšķirošais jautājums joprojām paliek neatrisināts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.