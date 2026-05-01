"Kur ir Putina meitas?" Novosibirskā mītiņā Kremlim pārmet elites bērnu pasivitāti
Novosibirskā 1. maija demonstrācijas laikā publiski izskanējusi asa kritika Kremļa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina virzienā par ieilgušo karu pret Ukrainu. Kā vēsta Ukrainas medijs Dialog.ua, mītiņā Krievijas varai pārmests, ka karā tiek sūtīti “parastie” jaunieši, kamēr augstāko amatpersonu un propagandistu bērni frontē neatrodas.
Kritiku paudis Krievijas Komunistiskās partijas pārstāvis. Viņš pārmeta Putinam, ka pie varas esošā sistēma gadiem ilgi atražojusi korupciju un veicinājusi situāciju, kurā “noziedznieki varā nav izņēmums, bet norma”. Runātājs arī norādīja uz skandāliem Krievijas Aizsardzības ministrijā, kur daļa iepriekšējās vadības nonākusi izmeklēšanā vai aiz restēm.
Īpaši asi tika kritizēti Kremļa apgalvojumi, ka karš turpināsies līdz pilnīgai tā dēvētās speciālās militārās operācijas mērķu sasniegšanai. Runātājs uzsvēra, ka Krievijas sabiedrība nav gatava neierobežoti ilgi gaidīt kara beigas, kamēr jaunieši tiek spiesti slēgt līgumus ar armiju.
Viņš sacīja, ka obligātajā dienestā iesauktie jaunieši jau ziņojot par spiedienu parakstīt līgumus un doties uz vietām, no kurām daudzi neatgriežas. Tajā pašā laikā, pēc runātāja teiktā, Krievijas politiskās elites bērni karā nepiedalās.
Mītiņā tika piesaukti vairāku Krievijas augsta ranga amatpersonu un propagandistu bērni. Runātājs vaicāja, kur atrodas Dmitrija Medvedeva dēls, Sergeja Kirijenko dēls, Dmitrija Peskova dēls, Vladimira Solovjova dēli, kā arī Putina meitas. Viņš ironiski jautāja, vai Putina meitas frontē strādā par sanitārēm, norādot, ka līgumdienestam pašlaik tiekot aicinātas pievienoties arī sievietes.
Dialog.ua šo uzstāšanos raksturo kā pazīmi, ka Krievijā arvien atklātāk sāk skanēt neapmierinātība ar Putina režīmu, korupciju varas vertikālē un karu pret Ukrainu.