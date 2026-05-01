Situācija pasliktinājusies – Kupjanskas virzienā Krievijas spēkiem Ukrainā izdevies pavirzīties uz priekšu
Situācija Kupjanskas virzienā pēdējo mēnešu laikā kļuvusi sarežģītāka — Krievijas spēkiem atsevišķos posmos izdevies nedaudz pavirzīties uz priekšu. Vienlaikus Ukrainas puse uzsver, ka aizsardzība turpinās un pretinieka mēģinājumi ielauzties pilsētā tiek apturēti, vēsta Unian.net.
Par to Ukrainas televīzijas ēterā paziņojis Ukrainas Apvienoto spēku grupējuma pārstāvis Viktors Tregubovs. Viņš norādīja, ka Kupjanskas virziens joprojām ir viens no sarežģītākajiem frontes posmiem, kur Krievijas karaspēks pastāvīgi mēģina izlauzties tuvāk pilsētai un atspiest Ukrainas aizstāvjus aiz Oskilas upes.
Pēc Tregubova teiktā, Krievijas spēki šajā rajonā darbojas ar nelielām kājnieku grupām un cenšas izmantot dažādus infrastruktūras objektus, lai pietuvotos Ukrainas pozīcijām. Viņš minēja, ka okupanti mēģinājuši izmantot arī gāzes cauruļvadus, lai nokļūtu tuvāk Kupjanskas ziemeļu daļai.
Tregubovs skaidroja, ka lielāko daļu šādu mēģinājumu izdodas apturēt vēl pieejās pilsētai. Kaujaslauks šajā rajonā ir piesātināts ar bezpilota lidaparātiem un uguns līdzekļiem, kas būtiski ierobežo Krievijas karaspēka iespējas virzīties uz priekšu.
Īpaši svarīgi šajā frontes posmā ir divi punkti — pati Kupjanska un Oskilas upes labais krasts. Krievijas spēki cenšas izlauzties no ziemeļiem un, pēc Tregubova teiktā, tiem izdevies nedaudz pavirzīties Holubivkas ciemā. Tieši šajā rajonā okupanti mēģina izmantot cauruļvadus un citus infrastruktūras objektus, lai nonāktu tuvāk Kupjanskas ziemeļu apkaimēm.
“Pašlaik viņus izdodas iznīcināt, taču fakts, ka viņi nonākuši līdz Holubivkai, nozīmē, ka situācija kļuvusi sarežģītāka nekā pirms dažiem mēnešiem,” norādīja Tregubovs.
Sarežģīta situācija saglabājas arī Oskilas kreisajā krastā, kur Ukrainas spēkiem ir salīdzinoši liels placdarms. Krievijas karaspēks tur cenšas atspiest Ukrainas vienības aiz upes, uzbrūkot Kupjanskas-Uzlovij virzienā.
Pēc Ukrainas pārstāvja teiktā, īpaši aktīvi Krievijas spēki mēģina virzīties caur Kivšarivkas apdzīvoto vietu. Šajā rajonā situācija ir sarežģīta, jo pretinieks atrodas vairākās pusēs un turpina uzbrukumus.
UNIAN atgādina, ka iepriekš Tregubovs jau ziņoja par Krievijas mēģinājumiem atjaunot kontroli pār Kupjansku. Krievijas karaspēks šim nolūkam izmantojis nelielas kājnieku grupas un pat mēģinājis virzīties pa nefunkcionējošu gāzesvadu.
Savukārt Kara izpētes institūts iepriekš norādījis, ka Ukrainas spēkiem Kupjanskas rajonā izdevies izveidot apstākļus, kuros Krievijas armijai ir būtiski apgrūtināta tehnikas un kājnieku izmantošana pie frontes līnijas.