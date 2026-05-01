Lēti, bet bīstami: Krievija masveidā izmanto “Molnija” dronus triecieniem Ukrainas aizmugurē 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:02, 1. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievija arvien vairāk maina savu taktiku dronu izmantošanā, atsakoties no dārgākām tehnoloģijām par labu vienkāršākiem, bet masveidā pielietojamiem risinājumiem. Kā skaidro NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, pēc Ukrainas sniegtās informācijas Krievija arvien biežāk izmanto lētos “Molņija” tipa dronus.

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Šie droni tiek izmantoti triecieniem nevis tieši frontes līnijā, bet gan Ukrainas aizmugurē, kas padara tos īpaši bīstamus. Slaidiņš uzsver, ka pastāv dažādi šo dronu veidi – gan rūpnieciski ražoti, kas spēj veikt gan uzbrukumus, gan izlūkošanu, gan arī vienkāršāki, pat pašdarināti modeļi.

Eksperts norāda, ka attēlos redzamie droni bieži vien ir izgatavoti no vienkāršiem materiāliem, piemēram, finiera, kas ļauj tos ražot ātri un lielos daudzumos. Tieši šis faktors – masveidība – ir galvenais drauds, jo pat ja atsevišķs drons nav īpaši sarežģīts vai precīzs, to lielais skaits var radīt būtisku apdraudējumu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Slaidiņš uzsver, ka šāda taktika liecina par pielāgošanos kara apstākļiem – Krievija cenšas kompensēt tehnoloģiskos vai resursu ierobežojumus ar kvantitāti. Tas nozīmē, ka Ukrainai jāmeklē efektīvi risinājumi, kā aizsargāt savu aizmuguri no šādiem uzbrukumiem.

Kopumā eksperts brīdina – lai arī šie droni var šķist primitīvi, to izmantošana lielā apjomā var radīt nopietnas sekas kaujas laukā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
TV24
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.