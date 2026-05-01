"Pat savējie neprot normāli šaut!" Nopludinātās sarunās čečenu specvienības komandieris pazemo Krievijas karavīrus
Ukrainas militārais izlūkdienests publiskojis nopludinātas čečenu specvienības “Ahmat” komandiera Apti Alaudinova sarunas. Tajās viens no redzamākajiem Kadirova vienību pārstāvjiem asi izsakoties par pašas Krievijas armijas artilēristiem, tankistiem un desantniekiem.
Kā vēsta Ukrainas medijs Dialog.ua, ieraksti iegūti Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes operācijas laikā. Saskaņā ar medija rakstīto, Ukrainas izlūkdienestam izdevies iefiltrēt savu aģentu “Ahmat” specvienībā, tādējādi iegūstot piekļuvi Aļaudinova sarunām. Ieraksti 1. maijā publicēti Ukrainas izlūkdienesta oficiālajā “Facebook” kontā.
Vienā no fragmentiem Aļaudinovs sūdzas par Krievijas artilērijas un tanku vienību kvalitāti, apgalvojot, ka daļa šo vienību karavīru pat neprotot normāli šaut un nespējot trāpīt mērķos. Īpaši skarbi viņš izteicies par Krievijas desantniekiem, nodēvējot tos par nederīgiem un apgalvojot, ka pat teritoriālās aizsardzības vienības karojot labāk.
Tajā pašā laikā pats “Ahmat” komandieris sarunās sevi slavējis. Viņš esot apgalvojis, ka viņa vadīto vienību četros pilna mēroga kara gados pretinieks nekad neesot “pārlauzis”. Šāds apgalvojums gan ir krietni pārspīlēts. Aļaudinovs sarunās lielījies arī ar savu izglītību, tostarp diplomiem un zinātnisko grādu.
Tomēr pats noklausīšanās fakts bijis tikai daļa no plašākas operācijas. Tās galvenais mērķis bijis iegūt informāciju par Krievijas spēku plāniem Sumu virzienā. Ukrainas izlūkdienests apgalvo, ka šī informācija ļāvusi izjaukt “Ahmat” uzbrukumus. Operācijas rezultātā esot likvidēts 41 pretinieka karavīrs, vēl 87 ievainoti, bet vairāk nekā 100 pazuduši bez vēsts.
Īpašu uzmanību piesaista arī tas, kā aģents nodevis ierakstus Ukrainas pusei. Tie esot pārsūtīti ar FPV drona palīdzību. Pēc operācijas noslēguma aģentu esot izdevies veiksmīgi izvest Ukrainas kontrolētajā teritorijā.
Publiskotās sarunas rada iespaidu par dziļām pretrunām Krievijas spēku iekšienē — starp regulārās armijas vienībām un Kadirova struktūrām, kuras publiskajā telpā sevi nereti cenšas pasniegt kā īpaši efektīvu frontes spēku. Tajā pašā laikā Aļaudinova izteikumi, ja ieraksti ir autentiski, rāda pavisam citu ainu: savstarpēju nicinājumu, neuzticēšanos un asu kritiku pašu sabiedroto virzienā.