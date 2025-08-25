VIDEO. “Izdzīvošanas instinkts pielīdzināms nullei” – “Volvo” vadītājs uz ātrgaitas šosejas brauc pretējā virzienā 0
Kāds automašīnas “Volvo” vadītājs uz Ķekavas apvadceļa ātrgaitas šosejā braucis pretējā virzienā.
Reģionālā pašvaldības policija savā “Facebook” raksta: “🚨 “BĪSTAMA PĀRGALVĪBA UZ ĶEKAVAS APVEDCEĻA!”🚗⚠️
Uz Ķekavas apvedceļa fiksēts Volvo vadītājs, kurš brauca pretējā virzienā uz ātrgaitas šosejas! Šādi manevri apdraud ne tikai pašu vadītāju, bet arī visus pārējos satiksmes dalībniekus.
👉 Šādās situācijās nekad neturpiniet braukt! Apstājieties drošā vietā un sazinieties ar policiju – tas var izglābt dzīvību!
👮 Lai konstatētu un sodītu pārgalvīgus braucējus, pašvaldības policija uzsāka sadarbību ar Ķekavas apvedceļa uzturētāju SIA ‘’INFRA O&M’’, kas uztur mūsdienīgu videonovērošanas kameru tīklu uz apvedceļa. Šī sadarbība ļauj mums operatīvi reaģēt un saukt pārgalvīgos pie atbildības. Tas ir ļoti labs sadarbības modelis, kad publiskās pārvaldes iestāde sadarbojās ar privātāto uzņēmumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas funkcijas pildīšanā.
⚠️ Drošība pirmajā vietā!
Ievērojiet satiksmes noteikumus 🚦
Neapdraudiet sevi un citus 🙏
Dzīvība ir vērtīgāka par jebkādu steigu!”
Arī komentāros cilvēki neklusē
“Izdzīvošanas instinkts pielīdzināms nullei,” uzskata Edvards.
“Varbūt kļūdos, bet izskatās ka tas Volvo divreiz trāpīja pretējā virzienā,” acīgs ir Ingus.
“Zīmes nav no Valdlaučiu apļa uz Ķekavas pusi. Manā profilā ir video kur jau nto reizi redzu kā aizbrauc pretējā virzienā,” raksta Gatis. Viņam atbild Normunds: “Kā tur var ienākt prātā aizbraukt pa pretējo uz Ķekavu? Kaut arī ja nav zīmes, kam īsti neticu, tak var redzēt ļoti labi, ja aizbrauksi pret spalvu. Un tai iebrauktuvē tad speciāli jāiegriež tādā neloģiskā lauzienā!”