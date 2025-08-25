#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: Ekrānšāviņš/”Facebook”

VIDEO. “Izdzīvošanas instinkts pielīdzināms nullei” – “Volvo” vadītājs uz ātrgaitas šosejas brauc pretējā virzienā 0

LA.LV
20:13, 25. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Kāds automašīnas “Volvo” vadītājs uz Ķekavas apvadceļa ātrgaitas šosejā braucis pretējā virzienā.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Atpūta nav slinkums, tā ir atjaunošanās! 13 ieradumi, kas slepus paātrina novecošanos
Kā ātri un droši pazemināt asinsspiedienu: padomi, kas patiešām darbojas
Putins slepus sācis vērienīga militārā objekta būvniecību tikai 25 km no NATO robežas. Kādus draudus tas rada Baltijas valstīm?
Lasīt citas ziņas

Reģionālā pašvaldības policija savā “Facebook” raksta: “🚨 “BĪSTAMA PĀRGALVĪBA UZ ĶEKAVAS APVEDCEĻA!”🚗⚠️

Uz Ķekavas apvedceļa fiksēts Volvo vadītājs, kurš brauca pretējā virzienā uz ātrgaitas šosejas! Šādi manevri apdraud ne tikai pašu vadītāju, bet arī visus pārējos satiksmes dalībniekus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps atklāj ļoti vienkāršu iemeslu, kāpēc Putins negrib tikties ar Zelenski
500 eiro par naktsmītni Liepājā “Prāta Vētras” koncerta laikā – cenas neiedomājamas, bet nakstmītnes jau “izķertas”
“Diez cik legāls šis pakalpojums ir?” Par nieka 50 eiro var izsprukt no valodas pārbaudes

👉 Šādās situācijās nekad neturpiniet braukt! Apstājieties drošā vietā un sazinieties ar policiju – tas var izglābt dzīvību!

👮 Lai konstatētu un sodītu pārgalvīgus braucējus, pašvaldības policija uzsāka sadarbību ar Ķekavas apvedceļa uzturētāju SIA ‘’INFRA O&M’’, kas uztur mūsdienīgu videonovērošanas kameru tīklu uz apvedceļa. Šī sadarbība ļauj mums operatīvi reaģēt un saukt pārgalvīgos pie atbildības. Tas ir ļoti labs sadarbības modelis, kad publiskās pārvaldes iestāde sadarbojās ar privātāto uzņēmumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas funkcijas pildīšanā.

⚠️ Drošība pirmajā vietā!
Ievērojiet satiksmes noteikumus 🚦
Neapdraudiet sevi un citus 🙏
Dzīvība ir vērtīgāka par jebkādu steigu!”

Arī komentāros cilvēki neklusē

“Izdzīvošanas instinkts pielīdzināms nullei,” uzskata Edvards.

“Varbūt kļūdos, bet izskatās ka tas Volvo divreiz trāpīja pretējā virzienā,” acīgs ir Ingus.

“Zīmes nav no Valdlaučiu apļa uz Ķekavas pusi. Manā profilā ir video kur jau nto reizi redzu kā aizbrauc pretējā virzienā,” raksta Gatis. Viņam atbild Normunds: “Kā tur var ienākt prātā aizbraukt pa pretējo uz Ķekavu? Kaut arī ja nav zīmes, kam īsti neticu, tak var redzēt ļoti labi, ja aizbrauksi pret spalvu. Un tai iebrauktuvē tad speciāli jāiegriež tādā neloģiskā lauzienā!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Gribēja pārbaudīt, vai ir ātrāks nekā vējš: “Volvo” vadītājs brauc ar 198 km/h un tiek pie barga soda
Lielākā un sarežģītākā koka būve Skandināvijā – World of Volvo
VIDEO. Kā tādiem tiesības var dot? Nokaitināts šoferis parāda, kura tipa autovadītāji, viņaprāt, ir visbīstamākie
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.