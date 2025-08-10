VIDEO. Kā tādiem tiesības var dot? Nokaitināts šoferis parāda, kura tipa autovadītāji, viņaprāt, ir visbīstamākie 0
Sociālajos tīklos strauji izplatās kāda smagās automašīnas vadītāja publicēts video, kurā viņš parāda potenciālos bīstamību izraisītājus uz ceļiem.
“Šis ir klajš piemērs. Šos ķēmus vajadzētu sodīt. Uz šosejas, kur var braukt uz 90 km/h, viņš pat uz 80 nebrauc,” sašutis ir video autors.
Viņš atklāj, ka aiz viņiem izveidojusies gara automašīnu kolonna. Redzams, kā viņam priekšā tiek veikti bīstami manevri, jo cilvēki mēģina apdzīt.
Viņš uzsver, ka spidometra kļūdas viņa auto nav, jo tas regulāri tiek pārbaudīts. “Vispār tādiem tiesības nevar dot, ja viņš nevar pabraukt pa ceļu. Šie ir potenciālie bīstamības izraisītāji,” komentē smagās automašīnas vadītājs.
Situācija turpinās, kad lēnais braucējs uzbrauc uz Jūrmalas šosejas un ieņem vidējo joslu, acīmredzot apzināti traucējot pārējiem satiksmes dalībniekiem. “Uz 85 brauc, tas ir sviests,” neizpratnē ir smagās automašīnas vadītājs.
Sociālajos tīklos publicētais video raisījis karstas diskusijas par lēno braucēju vietu uz ceļa un satiksmes drošību. Cilvēki dalās divās “frontēs” – daļa aizstāv lēnos braucējus, daļa uzskata, ka viņus vajadzētu sodīt.
“Ja ir 90, tātad brauc 90, nevis 65-70. Baidies braukt, sēdi mājās! Tādu klaunu daudz uz ceļa,” kāds raksta.
Cits iesaka: “Ja nevar pabraukt ar atļauto ātrumu un aizmugurē veidojas rinda, ieslēdz avārijas signalizāciju un klibo pa maliņu, pie iespējas autobusu pieturā apstājies, palaid garām, nevis traucē citiem braukt.”
“Avārijas notiek kad mēģina apdzīt tos , kas brauc uz 90/100km/h . Visur ir teikts pārāk liels ātrums. Te ,ja tu apdzīsi tādu, kas brauc uz 70/ 80 km/ h, tu pat nebūsi pārkāpis ātrumu. Tā kā nejauciet. Beidziett meklēt attaisnojumus savām rīcībām. Lidotāju ir daudz vairāk nekā šo lēno braucēju, bet, ja kas notiek, vaino lēnos,” vēl kāds spriež.
“Bet ja viņam neatbilstošas riepas un cilvēks nepieredzējis un nezina, ka brauc lēnāk, nekā atļauts braukt? Nu, ieslēdz tālās gaismas periodiski, pamirkšķini vai pievērs viņa uzmanību…kaut vai notaurē viņu līdz nemaņai…tu jau nezini kādēļ cilvēks tā brauc…” cits spriež.
“Eksāmenā ir tāds punkts! Attīstīt braukšanas ātrumu līdz atļautajam un tādu arī noturēt! Likumā skaidri gaiši ir rakstīts, ka aizliegts traucēt satiksmi, braucot ar pārāk mazu ātrumu! Un ar to diskusija beigta!” vēl kāds uzsver.