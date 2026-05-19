VIDEO. Kad pat sunim riešana ir līdz kaklam – Rumānijā iemūžināts amizants suņu strīds 0
Sociālajā vietnē “TikTok” popularitāti guvis amizants video no Rumānijas, kur kāds laukstrādnieks nejauši iemūžinājis ļoti neparastu suņu “sarunu”.
Video redzams, ka strādnieks atrodas smagajā tehnikā, kad pamana divus suņus, kuri skaļi rej viens uz otru. Lielākais suns dusmīgi rej, kamēr mazākais neatpaliek un arī sparīgi atbild.
Taču situāciju pavisam amizantu padara trešais suns. Kamēr abi turpina strīdēties, viņš satver lielāko suni un velk to atpakaļ, it kā cenšoties pateikt: “Pietiek strīdēties!”
Beigās “miera uzturētājs” otru suni pilnībā ievelk atpakaļ būdā.
Komentāros cilvēki neslēpj sajūsmu par redzēto.
“Labi, ka filmēji, citādi neviens tev neticētu,” raksta viens lietotājs.
Savukārt cits joko: “Tam sunim jāpiešķir Nobela Miera prēmija.”