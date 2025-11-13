Ko Tev nozīmē Latvija? Kino un televīzijas operators Imants Zaķītis
Latvija ir mājas, kur vienmēr var atgriezties. Jebkur un jebko strādājot, man vienmēr ir gribējies atgriezties mājās pie savas ģimenes – pie bērniem, pie sievas, pie kolēģiem, jo, daudz viskautkur braukājot apkārt, strādājot un filmējot – tajā brīdī arī labi. Bet mājās vienmēr ir labāk.
Šogad ir trīsdesmit četras reizes lidots filmēt uz dažādām pasaules valstīm. Latvieši filmē pasaulē un pienes vērtību visai zemeslodei.
Zemeslodei droši vien ir skaļi teikts, bet, jā – tie darbi ir visādi, dažādi; es varu pateikt paldies saviem kolēģiem, kuri mani ir ievilkuši, palīdzējuši nokļūt kompānijās, kas strādā ar daudzām pasaules valstīm. Ko nozīmē strādāt ārpus Latvijas? Man liekas, forši. Internacionālas komandas. Dažbrīd tu aizlido strādāt, un tu pat nezini, ar ko tu kopā strādāsi. Ir kaut kādi darbi, kur mēs četri, pieci vai seši latvieši aizlidojam, izkāpjam no lidmašīnas; mēs satiekamies tikai nākamreiz jau lidostā, kad jālido atpakaļ. Visas tās trīs, četras vai piecas dienas strādājot, mēs nemaz neredzamies. Jā, ir interesanti. Internacionāla komanda tur – briti, spāņi, somi, igauņi. Lietuviešu gan nav neviena diemžēl.
Komandas darbā jau arī Latvijā jāiekļaujas. Bet, ja mēs strādājam kaimiņvalstīs vai Somijā, vai Parīzē, vai Čehijā, visur ir komandas darbs. Tas komandas darbs jau veido to kopējo produktu. Šo raidījumu filmējot, tu mani intervē, es tev atbildu un operators stāv aiz kameras, tas arī ir komandas darbs. Bez tā nekas nenotiktu. Tieši tāpat ir arī tur. Tur kopā strādā vismaz padsmit cilvēki. Tas tāpat ir komandas darbs un visam vajag būt vienotam. Varbūt dažu brīdi projektos jāizkāpj ārpus pierastās ikdienas dzīves pieņemtām lietām, nu jādara to, ko tu ikdienā nedari. Bet tā kopumā jau man liekas, ka riktīgi forši.
Latvijas operatori ir izcēlušies padomju laikā uz visas Padomju Savienības, arī uz Eiropas fona. Operatoru darbs bija īpašs brīvvalsts dibināšanas brīdī. Viņi uz pasauli paspēja paskatīties gan Viļņā, gan tepat Rīgā. Slapiņš gāja bojā, Zvaigzne gāja bojā. Tas operatoru darbs ir bijis vienmēr karstajā punktā un nācies redzēt visu ar savu skatienu. Un latviešu operators vienmēr ir bijis pasaulē redzamāks nekā režisors.
Paņemam nedaudz atpakaļ. Latviešu strēlnieki. Labi, tas pārāk tālu. Vai tu zini, kas ir izcilākais Porsche dizainers? Latvietis Anatols Kārlis Lapiņš.
Droši vien jau katra nācija par savu tautu teiks arvien vairāk un vairāk visu kaut ko labu, bet man, strādājot savā profesijā, ir sanācis strādāt ar daudziem raidījumiem, filmām, dokumentālām filmām. Un tad tas latviešu vārds ir diezgan gājis cauri visam, vai visai vēsturei ar to, ar ko latvietis ir sevi pierādījis.
Es domāju, ka te es varētu teikt arī manu kolēģu vārdā, ar ko es esmu strādājis pirms tam un arī strādāju tagad, ceļojot apkārt pa pasauli. Es domāju, ka latvieti operatoru izvēlas visbiežāk tāpēc, ka mēs esam ļoti punktuāli. Mēs esam punktuāli, no darba sākuma līdz darba beigām, un prasības, kuras mums tā kā lūdz izdarīt vai tas būtu sports, vai tas būtu kino vai kaut kāda cita veida produkts, ko vajadzētu uzfilmēt un ražot, mēs cenšamies izdarīt to perfekti. Perfekti, pie kam ieliekot savu kaut kādu mazu odziņu. Un lai tas viss kopējais rezultāts beigās būtu labs. Es domāju, ka punktualitāte latvietim vienmēr ir bijusi tāda lieta, dēļ kuras vienmēr ir tā kā cienījuši cilvēkus, kas ir Latvijas patrioti, strādājot ārpusē.
Vēlējums zemei un tautai. Lai nekad nebūtu kara. Tas laikam ir pats galvenais. Miers, miers, un droši vien – saticība. Un nedod Dievs piedzīvot mums to, ko piedzīvo šobrīd Ukraina un citas pasaules valstis. Es domāju, ka ja miers būtu, tad pārējais viss ir sakārtojams. Rokas mums ir. Galvas mums ir. Izaudzēt mēs varam, paēst mēs varam. Galvenais, lai mūs neviens neaiztiek un mēs arī nevienu neaiztiksim.