Laima Randezvous Jūrmala 2023 pēdējā diena

VIDEO. “Latvija ir mana galvenā un mīļākā vieta pasaulē” – Laima Vaikule par dzīvi Latvijā un turpmākajiem plāniem Ieteikt







Dziedātāja Laima Vaikule sniegusi interviju TV3 ēterā, atklājot savu turpmākos plānus un atziņas par pašreiz notiekošo Krievijā.

Jau intervijas sākumā viņa norāda: “Ir šausmīgi dzirdēt par to, ka ir cilvēki, kas vispār negrib runāt par karu. Es runāju par krievu tautības cilvēkiem. Sajūta, ka kara nav – koncerti notiek, teātri, viss darbojas. Viņi vispār nerunā par to, kas ir pats galvenais šobrīd.”

Dziedātāja ir vīlusies tajā, cik “vieglu roku” tiek postītas vērtības, kas patiesībā cilvēkiem allaž bijušas svarīgas: “Es visu laiku domāju, ka cilvēks ir labāka būtne, ka ir tomēr mīlestība, ir līdzjūtība, bet tas viss izskatās pavisam citādāk. Cilvēkiem galvenais ir nauda. Šodien tu saproti, ka veselība ir svarīga, bet nauda nav galvenais, ja runājam par tādu situāciju, kā ir Ukrainā.

Man bija ļoti viegli atteikties no naudas. Es saprotu, ka svarīgāka ir cilvēka dzīvība, dzīvnieku dzīvība, dabas. Bet te ir dota komanda iznīcināt visu. Viņi uzbrūk Ukrainai, iznīcina cilvēkus, dzīvniekus, dabu. Kādi šie cilvēki pēc tam būs?”

Pārsteidzošu ceļu dziedātāja ir veikusi pēdējā laikā – tas it kā apstiprina, ka no mīlestības līdz naidam ir vien pāris soļi. Kā Laima Vaikule to izjūt? TV3 viņa saka: “Fani paliek, tie ir pareizie man. Bet paziņas – jā. Man ir paveicies, es sevi ļoti mīlu par to, ka vienmēr esmu bijusi vienāda. Es vienmēr biju es, man vajag, lai būtu taisnīgi viss. Es nekad nemeloju – tas ir mans dzīves kredo. Man ir viegli dzīvot, jo es nemeloju. Tagad, kad ir netaisnīgi, es par to runāju, tas ir mans raksturs.”

“Man sākās jauna dzīve, un man tas ir interesanti, man patīk. It kā es sāku no sākuma visu. Es jau zinu, kā vajag un ko vajag. Es tagad braukšu uz Poliju, Izraēlu, man piedāvā tūres pa Eiropu, man Amerika priekšā stāv. Cits darbs,” turpmākos plānus ieskicē Laima Vaikule.

“Es vienmēr Latvijā jūtos kā mājās. Tā ir mana galvenā un mīļākā vieta pasaulē, es nekad nebiju aizbraukusi no šejienes. 1.5 gadu biju Amerikā – tad nebiju šeit, bet pārējo laiku Latvija ir mana dzimtene, esmu te nodzīvojusi visu mūžu.

Es daudz intervijas sniedzu krieviski, jo man ir svarīgi, lai cilvēki dzirdētu, ko es saku. Ja man iznāks kaut vai vienu cilvēku panākt, lai viņš mani sadzird, tas jau ir daudz.”

Pilnu intervijas ierakstu skatieties šeit:

Kurš gan būtu domājis, ka īstiem ģeopolitiskiem sūdiem atnākot Raimonds Pauls un Vaikule būs 1000x patriotiskāki, ar attieksmi un stāju atšķirībā no, piemēram, Imanta Kalniņa vai Hermaņa. — Normunds Bergs 🍉 (@normundsbergs) August 25, 2023