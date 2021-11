Pašmāju slavenā "jūtūbere" Evelīna Pārkere

VIDEO. Latvijas slavenā influencere Evelīna Pārkere paziņo: Maijai Armaņevai laiks doties pensijā Ieteikt







Viena no slavenākajām ifluencerēm Latvijā – Evelīna Pārkere, kurai vietnē “Instagram” ir vairāk nekā 123 000 “sekotāju”, viesojās Youtube sarunu raidījumā “Pāļa bazars”, kur kopā ar tā vadītāju Jāni Krīvēnu runāja par dažādām aktuālām tēmām.

Jānis ar Evelīnu pārrunāja arī šā brīža aktuālo Covid-19 tematu – Evelīna pastāstīja, ka pati ir vakcinējusies un iesaka darīt to citiem, taču noteikti nereklamētu savā “Instagram” ne medikamentus, ne uztura bagātinātājus, ko aktīvi darot tāda influencere kā Katrīne Sauliete.

Uzņēmēja un inluencere Elīna Didrihsone





























Uzņēmēja un inluencere Elīna Didrihsone

Raidījuma 33.minūtē Evelīna atbild uz Jāņa jautājumu par tādu organizāciju kā Latvijas Influenceru asociācija, ko vada Maija Armaņeva.



























Influancere Maija Armaņeva

“Es negribu likt viņas vienā maisā. Bet, ja paņem to pašu Elīnu Didrihsoni un Maiju Armaņevu – viņas abas ir diezgan heitotas instagrameres Latvijā. Bet atšķirība Elīnai un Maijai ir tāda, ka Elīnai ir reāls bizness, kas blūmo, viņai tiešām ir veiksmes stāsts! Viņai ir veiksmīgs bizness!” – saka Evelīna. – “Bet Maijai… es neesmu dzirdējusi, ka viņai būtu kaut kas veiksmīgs. Maijai tā nav. Viss, ko es dzirdu par Maiju ir – nekas labs… viss ir slikts. Jā, viņa ir antivaksere, bet es viņu respektēju par to un to – tā nevar par viņu pateikt! Tādā situācijā varbūt vajag paklusēt, nerādīties kādu laiku? Izdarīt ko tādu, lai cilvēkiem sāktu patikt? Nevis tikai tā, ka visi tevi ienīst. Tas man liekas ir laiks, kad vajag iet pensijā!”

Evelīna Pārkere viesojas sarunu šovā “Pāļa bazars”: