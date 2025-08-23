#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Unsplash

Traģisks negadījums Preiļu novadā: saskrienoties ar automašīnu, dzīvību zaudējis motociklists 2

LETA
9:48, 23. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Piektdienas vakarā Preiļu novadā sadursmē ar automašīnu gājis bojā motocikla vadītājs, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
Kokteilis
Auns ir atkarīgs no kafijas, bet Zivis – no alkohola. Kādu atkarību riski dominē katrai no horoskopa zīmēm?
TV24
Andris Bite: Viņi nav nekādi patvēruma meklētāji – tas ir milzīgs melnais bizness
Lasīt citas ziņas

Negadījums noticis ap plkst.18.30 Preiļu novada Aizkalnes pagasta Raipolē uz autoceļa Viļāni-Preiļi-Špoģi. Vīrieša vadīts motocikls “Yamaha” saskrējies ar sievietes vadītu automašīnu “Citroen”. Motociklists negadījumā zaudējis dzīvību, bet automašīnas vadītāja guvusi traumas. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess un tiek skaidroti negadījuma iemesli.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, 11 avārijās cietuši 17 cilvēki, tostarp viens gājējs un četri velosipēdisti, liecina policijas apkopotā statistika.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
FOTO. Traģiska avārija uz Via Baltica: sadūrās divi kravas auto, vieglā automašīna un mikroautobuss; sievietes dzīvību neizdevās izglābt
RAKSTA REDAKTORS
“Visu varēja izšķirt viens metrs…” Piecgadīgā zēna ģimene satriekta par policijas un vainīgās personas rīcību pēc negadījuma Koknesē
Vīrietis izraisa avāriju un, pametis mašīnā savus bērnus, aizbēg no notikuma vietas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.