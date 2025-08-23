Traģisks negadījums Preiļu novadā: saskrienoties ar automašīnu, dzīvību zaudējis motociklists 2
Piektdienas vakarā Preiļu novadā sadursmē ar automašīnu gājis bojā motocikla vadītājs, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.
Negadījums noticis ap plkst.18.30 Preiļu novada Aizkalnes pagasta Raipolē uz autoceļa Viļāni-Preiļi-Špoģi. Vīrieša vadīts motocikls “Yamaha” saskrējies ar sievietes vadītu automašīnu “Citroen”. Motociklists negadījumā zaudējis dzīvību, bet automašīnas vadītāja guvusi traumas. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess un tiek skaidroti negadījuma iemesli.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, 11 avārijās cietuši 17 cilvēki, tostarp viens gājējs un četri velosipēdisti, liecina policijas apkopotā statistika.