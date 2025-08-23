#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Atā, Lucavsala! "Positivus" veidotājs sociālajos tīklos publicē jautājumu raisošu ierakstu. Vai festivāls ir uz izjukšanas robežas?

LETA
12:02, 23. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Festivāla “Positivus” ir nolēmuši nepubliskot pasākuma apmeklētāju skaitu, aģentūrai LETA pauda festivāla pārstāve Līga Andžāne.

Taujāta, kāds šogad bijis festivāla apmeklējums, festivāla pārstāve atteica, ka apmeklētāju skaits “nav galvenais kritērijs pasākuma kvalitātes un panākumu izvērtēšanā”.

Savukārt lūgta precizēt, ko nozīmē festivāla veidotāja Ģirta Majora ieraksts sociālajos tīklos “Atā, Lucavsala!”, piemēram, vai tas nozīmē, ka festivāls “Positivus” šajā vietā vairs nenotiks, Andžāne sacīja, ka viņa nekomentēs Majora ierakstus sociālajos medijos.

Lai noskaidrotu gan festivāla apmeklētāju skaitu, gan “Positivus” nākotnes plānus, aģentūrai LETA ar Majoru līdz šim nav izdevies sazināties.

LETA jau rakstīja, ka Rīgā, Lucavsalā, festivāls noritēja 8.augustā un 9.augustā. Rīgas dome gada sākumā nolēma “Positivus” rīkošanai piešķirt 150 000 eiro, kas veidoja 8,57% no festivāla “Positivus” kopējās tāmes.

Mūzikas festivāls Rīgā notiek kopš 2022.gada un tiek rīkots Lucavsalā. Pirms festivāli tika rīkoti Salacgrīvā.

