“Pārtrauciet vest suņus bez pavadas!” Garāmgājēji sašutuši par suņu saimnieku bezatbildību 0
Kāda sieviete sociālajā medijā “Facebook” dalās savā neizpratnē un dusmās par suņu īpašniekiem, kas pastaigā ved dzīvniekus bez pavadas, radot draudus gan citiem cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Ieraksts ātri izpelnījies plašu uzmanību, un komentāros citi lietotāji dalās ar līdzīgām pieredzēm, kritizējot neapdomīgos saimniekus un vēršot uzmanību uz nepieciešamību ievērot drošību.
“Vēršos pie visiem suņu īpašniekiem, precīzāk sakot – vairs pat nevis vēršos, bet gan kliedzu, spēka vairs nav. Pārtrauciet vest savus suņus pastaigā bez pavadas!!!! Skaidrs, ka uz saviem dzīvniekiem jums ir vienalga, bet jūs radāt diskomfortu citiem cilvēkiem un dzīvniekiem!”
Viņa norāda, ka nepiesprādzētu vai brīvi vazājošu suņu dēļ nākas mainīt maršrutus vai pat riskēt ar konflikta situācijām: “Tāda pieredze jau ir bijusi! Pēdējā mēneša laikā manā acu priekšā jau 2 suņi, kas bija bez pavadas, saplosijās ar citiem, kamēr saimnieki, stulbeņi, stāvēja malā.”
Komentētāji izrāda līdzjūtību un pauž sašutumu par notiekošo. Sandris raksta: “Mīlu suņus, bet piekrītu. Ja nevari atļauties sunim brīvību, tad neņem suni.”
Niks piedāvā risinājumu: “Varbūt jāsāk ar striktākiem likumiem? Obligāta saimnieku un kucēnu apmācība suņu skolā, obligāta apdrošināšana, lielāki sodi. Tad varbūt kāds muļķis divreiz padomās pirms pirks suni.”
Signe pauž kritiku likumsargu veiktajam darbam: “Pilns ar tādiem, kas suņus bez pavadas ved! Diemžēl policija ar sodiem nesteidzas. Joprojām nav atrasts suns, kas uzbruka manam sunim. Policijai svarīgāki darbi.”
Ilona salīdzina situāciju Latvijā ar Somiju: “Es nesaprotu, kāpēc Latvijā ar šo ir tādas problēmas… Somijā šāda veidā ir izskaudusi daudzus parazītu veidus, jo citi suņi nesaostas otra kakas un daba ir tīrāka, vienkārši jāmaina cilvēkiem domāšana.”
Silvija dalās ar nepatīkamu novērojumu: “Te nu jāpiekrīt. Pati ar savām acīm redzēju, kā veca omīte tur rokās savu mazo sunīti, kamēr liels suns cenšas viņai to no rokām izraut. Saimnieks ar draugiem stāv netālu, pīpē un ieņirdz. Kad atbrauca policija, neviena vairs tur nebija.”
Madara skaidro, ka tikai daži suņi ir patiešām droši, lai dotos pastaigās bez pavadas: “Tos, kurus es zinu, parasti audzina cilvēki, kuriem suņu apmācība ir dzīvesveids… Tieši šī saikne ir tā, kas lielākajai daļai ikdienas saimnieku diemžēl pietrūkst.”
Anna norāda uz vēl vienu bīstamu paradumu: “Ir arī tādi, kas staigā garā pavadā, bet laiž brīvi vazāties 5m… Tas pats vien sanāk, nokontrolēt nespēj, laiž virsū otram. Nepadomā par to, ka gan garāmgājējam, gan citam suņu īpašniekam tas nav patīkami.”