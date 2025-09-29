“Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” Iespējams, atrasts efektīvs šo gliemju iznīcināšanas veids 1
Kailgliemeži ir viena no lielākajām nelaimēm katram dārzniekam Latvijā. Ir dažādi līdzekļi, kā ar viņiem cīnīties, tomēr atzīts, ka efektīvākais ir vienkārši tos lasīt. Tā kā šī vasara ir lietaina, tiem ir lieliska vide, kurā vairoties.
Ir zināmi pētījumi un ziņojumi, kas apstiprina, ka Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) var krustoties ar vietējām gliemežu sugām, radot hibrīdus ar uzlabotām adaptīvajām spējām, kas bailes par mūsu mazdārziņu ziediem padara vēl stiprākas.
Spānijas kailgliemezis ir viena no 100 invazīvākajām sugām Eiropā, ar augstu vairošanās spēju un izturību pret ierastajiem apkarošanas līdzekļiem.
Vietnē Threads konts @elisa.silina vēsta par kādu veiksmīgu uzvēli šo gliemežu apakarošanā: “Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” norādot uz ppievienotajos attēlos redzamajām pīlēm.
Autore norāda, ka “šīs tika ņemtas kā pudeļpīles, bet saimniece jau teica, ka mazliet “kreisās”, taču gliemežus ēd labi!” jo kāda cita ieraksta autore komentēja, ka ar šiem nepatīkamajiem gliemežiem labi tiek galā tieši pudeļpīles: “Šīs tāpat ir sliņķītes – ātri gūst sātu no tiem spāņiem. Pudeļpīles ir īstie ēdāji. Terminatori riktīgi.”
Citā komentārā izrādīta interese: “Kāds jums viņām namiņš? Atradu vakar pirmo spāni dārzā (rajons gan pilns ar viņiem), gribu pavasarī ieviest pīles.”
“Viņi saimniecības ēkā vienu istabu atbrīvoja, salika daudz salmus utt 🙂 Draugiem ir koka namiņš uztaisīts, bet tādos lielāks risks, ka lapsas u.c. tiks iekšā un apkodīs. Šīs arī dabūjām “aizkostas” un bailīgas, jo iepriekšējā naktī bijušās saimnieces koka būdā lapsa bija uzbrukusi un visus radus nokodusi, šīs izdzīvoja,” tiek skaidrota pieredze pīļkopībā.
Vēl kāds smejas: “Spāņu impērijas noriets un gals.”