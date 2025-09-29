Spānijas kailgliemezis
Spānijas kailgliemezis
Foto-LETA

“Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” Iespējams, atrasts efektīvs šo gliemju iznīcināšanas veids 1

LA.LV
Dārzs

Kailgliemeži ir viena no lielākajām nelaimēm katram dārzniekam Latvijā. Ir dažādi līdzekļi, kā ar viņiem cīnīties, tomēr atzīts, ka efektīvākais ir vienkārši tos lasīt. Tā kā šī vasara ir lietaina, tiem ir lieliska vide, kurā vairoties.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Cūka ir noslīkusi!” Andris Freidenfelds komentē leģendārās dziesmas skandālu
10 dīvainas lietas, ko suņi dara, kad ir greizsirdīgi
Dārzs
“Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” Iespējams, atrasts efektīvs šo gliemju iznīcināšanas veids 1
Lasīt citas ziņas

Ir zināmi pētījumi un ziņojumi, kas apstiprina, ka Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) var krustoties ar vietējām gliemežu sugām, radot hibrīdus ar uzlabotām adaptīvajām spējām, kas bailes par mūsu mazdārziņu ziediem padara vēl stiprākas.

Spānijas kailgliemezis ir viena no 100 invazīvākajām sugām Eiropā, ar augstu vairošanās spēju un izturību pret ierastajiem apkarošanas līdzekļiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas apdraud pilnīgi visus!” Zelenskis brīdina par kritisku situāciju Zaporižjas AES
FOTO. Atrodi bildēs sevi! Gandrīz 5000 cilvēku īpašu pārsteigumu pilnā pārgājienā Ērgļos
VIDEO. “Nu, ko smejies! Trīs pensijas tagad paņems!” Poligona sēņotāji gadu no gada neņem vērā likumus

Vietnē Threads konts @elisa.silina vēsta par kādu veiksmīgu uzvēli šo gliemežu apakarošanā: “Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” norādot uz ppievienotajos attēlos redzamajām pīlēm.

Ekrānšāviņš no Threads @elisa.silina

Autore norāda, ka “šīs tika ņemtas kā pudeļpīles, bet saimniece jau teica, ka mazliet “kreisās”, taču gliemežus ēd labi!” jo kāda cita ieraksta autore komentēja, ka ar šiem nepatīkamajiem gliemežiem labi tiek galā tieši pudeļpīles: “Šīs tāpat ir sliņķītes – ātri gūst sātu no tiem spāņiem. Pudeļpīles ir īstie ēdāji. Terminatori riktīgi.”

Citā komentārā izrādīta interese: “Kāds jums viņām namiņš? Atradu vakar pirmo spāni dārzā (rajons gan pilns ar viņiem), gribu pavasarī ieviest pīles.”

“Viņi saimniecības ēkā vienu istabu atbrīvoja, salika daudz salmus utt 🙂 Draugiem ir koka namiņš uztaisīts, bet tādos lielāks risks, ka lapsas u.c. tiks iekšā un apkodīs. Šīs arī dabūjām “aizkostas” un bailīgas, jo iepriekšējā naktī bijušās saimnieces koka būdā lapsa bija uzbrukusi un visus radus nokodusi, šīs izdzīvoja,” tiek skaidrota pieredze pīļkopībā.

Vēl kāds smejas: “Spāņu impērijas noriets un gals.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Kā uzvarēt kailgliemežus? 5 metodes, kas patiešām palīdz, un 5, ko labāk aizmirst
“Maisam gals vaļā!” Spānijas kailgliemeži Latvijā rada hibrīdbriesmoņus, kas izēd visu dzīvo
TV24
Spānijas kailgliemeži pārņem dārzus – eksperte skaidro, kādēļ tie ir bīstami un ko darīt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.