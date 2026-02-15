VIDEO. Kāpēc čāpot, ja var nošļūkt? Pīles fermā izvēlas jautrāko ceļu uz dīķi 0

22:11, 15. februāris 2026
Vietnē “TikTok” popularitāti iemantojuši sirsnīgi video no kādas fermas Blūridžas kalnu apkārtnē, ASV, kuros redzamas pīles, kas nevis ierasti čāpo lejup pa uzkalniņu, bet izvēlas daudz ātrāku un jautrāku veidu – nošļūkšanu.

Video autors pie kadriem raksta: “Mazajām pīlītēm patīk slidināties!”

Kadros redzams, kā pīles viena pēc otras uzkāpj uz neliela, apledojuša uzkalniņa un slīd lejup tieši ūdens virzienā. Skats izskatās gluži kā labi pārdomāta izklaide, nevis nejaušība.

Video ātri izplatījās sociālajos tīklos, sajūsminot skatītājus ar pīļu atjautību un šķietamo prieku par ziemas apstākļiem.

