Saulainā rudens dienā Talsos uz kādas ielas izveidojies neparasts sastrēgums — satiksme apstājusies nevis dēļ avārijas vai ceļa darbiem, bet gan, lai pāri palaistu pīļu bariņu.

Lasīt citas ziņas

Vide, kas publicēts vietnē “TikTok”, raisījis smaidus daudzu skatītāju sejās.

Kā redzams ierakstā, automašīnu rinda pacietīgi gaida, kamēr ceļotājas droši šķērso ielu. Komentāros cilvēki atzīst – šis skats viņus iepriecinājis un atgādinājis par sīkajiem brīnumiem ikdienā.

“Uz rudeni pīļuki atgriezušies Talsu dīķītī,” raksta kāds skatītājs. “Biju ievērojis, ka viņas bija pazudušas, laikam sakarā ar ielu remonta darbiem, bet sestdien redzēju, ka viņas atkal tur šiverē! Ar smaidu sejā nopriecājos, cik tomēr tas ir jauki!”

Citi komentētāji arī piebilst, ka sen šajā vietā pīles nebija manītas, bet priecājas redzēt, ka “skaistās Talsu pīles” ir atpakaļ pilsētā.

